Sommerhaus-Stefan verletzt sich bei Unfall im Garten schwer

Im Fernsehen ist Stefan Kleiser derzeit noch mit seiner Freundin Theresia Fischer (32) im Rennen um den Sommerhaus der Stars-Sieg. Privat hat der Zahnarzt jetzt aber mit etwas anderem zu kämpfen: Er befindet sich wegen eines Unfalls im Garten im Krankenhaus, wie er gegenüber Bild berichtet. "Ich habe zu Hause die Eibenhecke geschnitten und die Leiter fiel um. Ich bin abgeschmiert und mit dem linken Oberarm auf den spitzen Metallzaun gefallen. Mein Arm wurde dabei regelrecht aufgespießt", schildert er. Dabei habe er sich eine Fleischwunde zugezogen, die sieben bis acht Zentimeter tief sei und "unfassbare Schmerzen" verursache.

Er sei in der Klinik erstversorgt worden und habe eine Infusion bekommen. Darüber hinaus müsse Stefan operiert werden und die nächsten Tage vermutlich in der Klinik verbringen. Dabei gibt es jedoch ein Problem: Theresia befindet sich wegen eines Jobs momentan im Ausland, zu Hause wartet jedoch eine Fellnase auf den 57-Jährigen. "Ich weiß nicht, wie das gehen soll, ich muss zu Hause einen Hund versorgen", erzählt der Partner der einstigen GNTM-Teilnehmerin und fügt hinzu: "Eine schlimme Situation. Ich versuche, eine Lösung zu finden."

Ob Stefan vor seinem Unfall durch das Sommerhaus-Drama der vergangenen Tage ein wenig abgelenkt war? In der siebten Folge der Reality-TV-Show hatte sein Mitstreiter Rafi Rachek (34) nämlich eine Bemerkung gemacht, die überhaupt nicht gut bei ihm angekommen war. Als es um das Liebesleben von Stefan und Theresia ging, hatte der einstige Bachelorette-Boy erwidert: "Bist du ein Kinderf*cker, oder was!" Zwar hatte das Paar Rafis mehrfache Entschuldigungen zu dem Zeitpunkt angenommen – heute würde Stefan das aber nicht mehr machen, wie er in seiner Instagram-Story kürzlich erklärte: "Ich fühle mich zutiefst verletzt und beleidigt."

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer und Stefan Kleiser mit ihrem Hund, Oktober 2024

RTL Rafi Rachek und Stefan Kleiser bei "Das Sommerhaus der Stars", 2024

