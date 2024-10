So stehen Kevin Njie und Emely nach der Trennung zueinander

Kevin Njie (28) und Emely Hüffer (28) waren das Vorzeigepärchen von Too Hot To Handle: Germany und haben sogar einen gemeinsamen Sohn. Doch im Sommer gaben die beiden ihr Liebes-Aus bekannt. Gegenüber RTL verrät der ehemalige Fußballspieler nun, wie es ihm nach dem Ende seiner Beziehung geht. "Wir haben zum Glück keinen Trennungskrieg und ein gutes Verhältnis. Wir haben jetzt eine gute Übergangslösung gefunden", erklärt der Influencer und verrät auch, wie seine Beziehung zum kleinen Ocean ist: "Ich sehe ihn mindestens alle zwei Wochen, weil er mir natürlich Energie gibt."

Momentan bereitet sich Kevin auf seinen großen Auftritt beim Fame Fighting vor. Nach der Trennung ist dieses Abenteuer genau das Richtige für ihn. "Das Training gibt mir nach der Trennung einen gewissen Fokus. Ich habe wieder eine gewisse Passion und den Willen, auf ein Ziel hinzuarbeiten. Wahrscheinlich wäre es mir sonst schlechter gegangen", berichtet er dem Fernsehsender. Den Sieg gegen Jakub Merlan-Jarecki (29) möchte er jetzt für seinen Sohnemann holen.

Am 9. November steigen die beiden Ex-Kicker bei der zweiten Ausgabe von Fame Fighting gegeneinander in den Ring. Im Vorhinein machte Jakub seinem Kontrahenten eine richtige Kampfansage und behauptete, Kevin hätte seine damalige Partnerin Kate Merlan (37) angemacht. In seiner Instagram-Story plauderte der Ex der TV-Bekanntheit aus: "Ich glaube, jetzt wissen wir auch, warum er getrennt ist, kleiner Ibiza-Fremdgeher. Frau und Kind sind zu Hause und er fliegt nach Deutschland zur Aftershow-Party und macht verheiratete Frauen an."

Instagram / kevin.njie Kevin Njie mit Sohn Ocean, Mai 2024

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki, Sportler

