Alter Clip: Taylor Swift wollte mit Diddy auf Abschlussball

Sängerin Taylor Swift (34) sorgt gerade mit einem alten Interview für Aufsehen. Dieses stammt aus dem Jahr 2011 und kursiert derzeit wieder im Netz. In der "Rachael Ray"-Show nahm die damals 21-Jährige an einem Promi-Quiz teil und wurde gefragt, wen sie zu ihrem Abschlussball mitnehmen würde. Taylor hielt Fotos verschiedener Stars hoch und nannte unter anderem den Rapper P. Diddy (54) als ihren Traum-Begleiter. Das wiederentdeckte Video verbreitet sich nun rasch im Internet und sorgt für viel Gesprächsstoff unter ihren Fans.

In dem Interview wählte Taylor eine bunte Mischung Prominenter für ihre ideale Abschlussball-Gruppe aus. Neben Diddy zeigte sie auch Bilder von Katy Perry (40), Jennifer Lopez (55), Sheryl Crow (62) und Justin Timberlake (43). Auf die Frage, warum sie gerade diese Stars ausgewählt habe, antwortete sie: "Katy würde einfach so viel Spaß bringen. Sie ist einfach wahnsinnig lustig, so spontan." Über Diddy sagte sie: "Diddy war wirklich immer sehr nett zu mir. Es würde Spaß machen, mit ihm in der Abschlussball-Gruppe zu sein." Diese Aussagen sorgen nun erneut für Interesse und Diskussionen in den sozialen Medien. In Kommentaren auf TikTok verteidigten Fans die Sängerin: "Als Millennial haben wir zu solchen Leuten aufgeschaut, wir wussten nicht, was wirklich passierte. Sie ist hier vielleicht 19 oder 21", schrieb ein User. Ein anderer ergänzte: "Damals, als wir alle noch so naiv waren."

Taylor und Diddy sind sich im Laufe ihrer Karrieren bei verschiedenen Anlässen begegnet – zum Beispiel bei den MTV Video Music Awards. Für viele war Diddy damals ein Idol, bevor seine aktuellen rechtlichen Probleme publik wurden. Diddy wurde am 16. September verhaftet – er wartet nun auf seinen Prozess im Mai 2025. Ihm werden über 120 Vergehen vorgeworfen, darunter Erpressung, sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung und erzwungene Prostitution. Der Rapper plädierte auf nicht schuldig und beteuert weiter seine Unschuld, während er alle Vorwürfe zurückweist. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Taylor hat sich zu einer der einflussreichsten Persönlichkeiten im Musikgeschäft entwickelt. Sie ist bekannt für ihre starken musikalischen Statements und ihr soziales Engagement.

Getty Images P. Diddy im Februar 2005

Getty Images Taylor Swift im Juli 2024

