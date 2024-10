Chaos: Fans starten während Travis-Scott-Konzert Fightclubs

Bei einem Konzert von Travis Scott (33) in Auckland, Neuseeland kam es am Mittwochabend zu tumultartigen Szenen: Noch bevor der Rapper die Bühne im Eden Park betrat, gerieten Fans in handgreifliche Auseinandersetzungen. Wie unter anderem Daily Mail berichtet, flogen sowohl auf den Tribünen als auch im vorderen Publikumsbereich die Fäuste. Umstehende Zuschauer feuerten dabei die Kämpfe an. Videos der Vorfälle verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien.

Laut dem Newsportal sind in den Aufnahmen vor allem Jugendliche zu sehen, die aufeinander einschlagen und treten, umringt von jubelnden Menschenmengen. Rufe wie unter anderem "Hau ihn um" sind zu hören. Trotz der chaotischen Zustände gab die neuseeländische Polizei bekannt, dass es keine Festnahmen während des Konzerts gab. Ähnliche Szenen ereigneten sich bereits bei Travis' Auftritten in Australien: In Melbourne wurde ein junger Mann niedergeschlagen, als Fans versuchten, sich an den Sicherheitskräften vorbeizudrängen, um in den vorderen Bereich zu gelangen.

Travis' Konzerte sind für ihre energiegeladene und oft stürmische Atmosphäre bekannt. Bereits 2021 geriet der Rapper in die Schlagzeilen, als beim Astroworld Festival in Houston neun Menschen ums Leben kamen. Die Todesfälle wurden auf eine Massenpanik und das erdrückende Gedränge im Publikum zurückgeführt. Travis wurde in Bezug auf diese Ereignisse von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen, da die Todesfälle als Unfälle eingestuft wurden.

Getty Images Travis Scott, Rapper

Getty Images Travis Scott im Februar 2024

