Darum ignoriert König Charles Prinz Harrys Kontaktversuche

Die Kluft zwischen Prinz Harry (40) und seiner Familie in England scheint unüberwindbar. Seit der Rotschopf seinen königlichen Pflichten im Jahr 2020 den Rücken zukehrte, besteht auch zwischen ihm und seinem Vater König Charles (75) sehr wenig Kontakt. Nicht einmal, als Harry in England war, nahm König Charles ihn in Empfang. Wie Autor Robert Hardman nun gegenüber Fox News verrät, hat das auch einen bestimmten Grund. "Im Moment besteht das Gefühl, dass man den Stresspegel des Königs einfach niedrig halten müsse. Man will nicht, dass er sich zusätzliche Sorgen machen muss", meint der Experte. Damit spielt er auf die Krebserkrankung des Monarchen an, die er nach wie vor bekämpft. Mit dem Stress der Krankheit sei es "einfach nicht der passende Zeitpunkt" für eine Wiedervereinigung. So wurde dem König geraten, Kontaktversuche zu ignorieren.

Robert befürchtet außerdem, dass Harry jede Menge schwierige Themen mit seinem Vater besprechen würde, sollten sie sich gegenüberstehen. "Es gibt eine Menge Dinge, die er in Ordnung bringen will, um sie zu verarbeiten... Aber im Moment hat man das Gefühl, dass es nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist", munkelt der Autor. Das alles zu besprechen, sei einfach zu anstrengend für den König. Er fügt jedoch hinzu: "Aber ich bin sicher, dass der König die Dinge gerne normalisieren würde." Diesen Wunsch soll das Oberhaupt der englischen Royals auch bezüglich seines Geburtstags geäußert haben. Wie ein Insider gegenüber Irish Star preisgab, wünsche er sich nichts sehnlicher als mit seiner gesamten Familie zusammenkommen zu können.

In den Augen von Expertin Hilary Fordwich soll eine eventuelle Wiedervereinigung der gesamten Königsfamilie möglich sein. Schon in der Vergangenheit wurde gemunkelt, dass vor allem Prinz William (42) bei der Versöhnung zwischen seinem Bruder und dem Rest der Familie stehe. Der König selbst soll der Idee nicht abgeneigt sein. "Wenn jemand nachgeben würde, dann ist es König Charles, den Prinz William natürlich nicht herausfordern würde", vermutete die Expertin gegenüber Fox News Digital. Harry sei immerhin Charles' "Liebling" und er würde ihn trotz allem vermissen.

Anzeige Anzeige

John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im April 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

Anzeige Anzeige