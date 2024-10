Das verdienen deutsche Realitystars wirklich mit TV-Formaten

Lohnt sich eine Karriere als Realitystar? Die Gage hängt stark von verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise dem Bekanntheitsgrad oder dem Format. Im Allstars-Dschungelcamp, das diesen Sommer lief, bekamen die deutschen Stars zum Beispiel Gagen in Höhe von 40.000 bis 250.000 Euro, wie Bild erfahren haben will. Eine der absoluten Spitzenverdienerinnen war Cora Schumacher (47). Die Ex von Ralf Schumacher (49) kassierte am Ende allerdings ein Viertel weniger ihrer abgemachten Gage, weil sie sich für einen freiwilligen Exit entschied. Vor neun Jahren durfte sie sich wohl auch über ein nettes Sümmchen von 150.000 Euro freuen, weil sie bei Let's Dance über das Parkett fegte.

Auch diese Dame räumte mit Reality-TV-Formaten bereits ordentlich ab – ob das an ihrer polarisierenden Art liegt? Kim Virginia Hartung (29) war Teil der diesjährigen Beauty & The Nerd-Staffel, was ihre Haushaltskasse zum Klingeln gebracht haben dürfte. Der Influencerin sollen durch ihre Teilnahme an der Show schmackhafte 25.000 Euro ins Portemonnaie gespült worden sein. Auch Ex-Rosenkavalier Andrej Mangolds (37) Gage kann sich sehen lassen. Durch seine Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars polierte er seine Finanzen mit 100.000 Euro auf, die er sich mit seiner heutigen Verflossenen Jennifer Lange (31) teilen musste, wie das Blatt wissen will. Teilnehmer von Love Island und Temptation Island schauen allerdings in die Röhre! Die Singles des Treuetest-Formats sollen gerade einmal eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 500 Euro bekommen.

In den vergangenen Wochen zog vor allem ein Format alle Blicke auf sich – Promi Big Brother. Hier wurde das Geheimnis um die Gagen bereits gelüftet. Über das meiste Geld durfte sich die temperamentvolle Elena Miras (32) freuen. Sie ließ sich auf das Container-Experiment für schlappe 100.000 Euro ein, wie Bild berichtete. Über 20.000 Scheine weniger auf dem Konto durften sich die Turteltauben Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) freuen.

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange, Influencerin, Juni 2024

Joyn/Marc Rehbeck Leyla Lahouar, Mike Heiter und Elena Miras, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

