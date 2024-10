Eigene Pizzeria? Heidi Klum und Familie feiern Eröffnung

Heidi Klum (51) scheint sich vor ihrer anstehenden Halloweenparty noch einmal ordentlich zu stärken. Das Model zeigte sich nämlich gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz (35) und ihren Kids Lou (15), Johan (17) und Leni (20) bei der Eröffnung einer Pizzeria in New York. Dabei handelt es sich aber um keinen Zufall – sondern hat anscheinend mit ihrem Ex Flavio Briatore (74) zu tun, wie sie jetzt auf Instagram verkündet. "Ich freue mich, bekannt zu geben, dass ich mich mit [Flavio] und dem Team von [Crazy Pizza] zusammengetan habe. Wir hoffen, euch dort bald zu sehen", schreibt die GNTM-Chefjurorin.

Und allem Anschein nach war die Pizza-Party ein voller Erfolg – jedenfalls den Beiträgen der 51-Jährigen nach zu urteilen. Sie veröffentlicht eine Reihe an Schnappschüssen des Abends, die die vielen Gäste zeigen, die offensichtlich eine Menge Spaß hatten. Darüber hinaus teilt Heidi ein Video, in dem sie mit Leni zu sehen ist: Die beiden präsentieren die italienische Spezialität und beißen genüsslich von einem Stück ab. "Wisst ihr, was diese Pizza ist? Sie ist crazy!", ruft das Mutter-Tochter-Duo dabei voller Freude aus.

Nach der Eröffnung wird sich die Modelmama aber wohl wieder voll und ganz ihrem Lieblingsfeiertag widmen. Heidi feiert Halloween nämlich jedes Jahr mit einer legendären Party, zu der viele berühmte Gesichter eingeladen sind – und denkt sich immer ganz besondere Kostüme aus. In den vergangenen Jahren überraschte sie beispielsweise als gruseliger Alien oder riesiger Regenwurm. Was sie sich diesmal ausgedacht hat, bleibt abzuwarten. Im Gespräch mit Entertainment Tonight verriet sie nur: "Der kleinste Hinweis, den ich euch geben kann, ist, dass es sehr bunt und gigantisch sein wird. Ehrlich gesagt, denke ich, dass es episch wird."

Instagram / heidiklum Heidi und Leni Klum, Oktober 2024

MEGA Heidi Klum posiert als gruseliger Alien, Oktober 2019

