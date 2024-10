Komödien & Horror: Diese Filme laufen heute in den Kinos an

Ab heute gibt es in den Kinos wieder spannende Filmerlebnisse, die für jeden Geschmack etwas bieten! Darunter befindet sich die deutsche Komödie "Alter weisser Mann", in der Heinz Hellmich (Jan Josef Liefers, 60) versucht, mit politischer Korrektheit eine Beförderung zu ergattern. Die vermeintlich perfekte Party, die er organisiert, endet jedoch im Chaos. Ein weiterer Film-Tipp ist die romantische Komödie "Anora", die von einer Sexarbeiterin aus Brooklyn handelt, die eine turbulente Beziehung mit einem russischen Oligarchensohn eingeht – sehr zum Missfallen von dessen Familie.

Passend zu Halloween laufen aber auch ein paar schaurige Streifen an. "Terrifier 3" ist der dritte Teil der erfolgreichen US-Slasher-Reihe von Damien Leone. In der Fortsetzung kehrt "Art der Clown" an Weihnachten wieder zurück nach Miles County und sucht sich seine Opfer – nichts für schwache Nerven! Die Stephen-King-Verfilmung "Salem’s Lot – Brennen muss Salem" verfolgt den Schriftsteller Ben Mears (Lewis Pullman), der in seine Heimat zurückkehrt, um an einem Buch über seine schlimmen Erlebnisse in einem Horrorhaus zu arbeiten. Doch nach kurzer Zeit passieren einige komische Dinge im Ort, die angeblich mit Vampiren zu tun haben sollen – und Ben geht der Sache auf den Grund.

Weniger gruselig, aber dafür richtig actionreich ist "First Shift", in dem es um einen NPD-Polizisten geht, der sich mit einer neuen Kollegin zusammentun muss – Verfolgungsjagden, Schießereien und Co. inklusive. Aber auch für die jüngeren Familienmitglieder ist etwas dabei: "Rubble & Crew: Das große Kinoabenteuer" kommt heute in die Kinos. Der Animationsfilm handelt von der allseits beliebten "Paw Patrol"-Bulldogge Rubble, der mit seiner Baufirma Rubble & Crew einige Projekte in der Stadt übernimmt. Wer auf Dokumentarfilme steht, kommt ebenfalls nicht zu kurz: "Wir werden alle sterben!", "Die Rückkehr des Filmvorführers" und "Dann gehste eben nach Parchim – Von der Leidenschaft des jungen Theaters" feiern ihr Debüt und versprechen interessante Einblicke.

Getty Images Mikey Madison und Sean Baker bei der "Anora"-Premiere im Oktober 2024

Getty Images Lewis Pullman, Schauspieler

