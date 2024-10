Diese Filme lassen einem das Blut in den Adern gefrieren

In wenigen Tagen ist Halloween – doch die Zeit des Gruselns hat schon längst begonnen! In dieser schaurigen Zeit dürfen Thriller-, Thrasher- und Horrofilme auf gar keinen Fall fehlen. Als bekannter Klassiker gehört "Der Exorzist" natürlich mit auf die Liste, doch auch "Conjuring – die Heimsuchung" und "Sinister" haben ihre Plätze unter den Top-Fünf verdient. Wer echte Geistergeschichten liebt, ist damit gut bedient. In den vergangenen Jahren begeisterten aber auch die modernen Kinosensationen "Smile" und "Us" alteingesessene Gruselfilmfans. Promiflash stellt euch die Filme im Video vor.

Anzeige Anzeige