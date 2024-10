Prinzessin Mette-Marit hat erneut gesundheitliche Probleme

Kronprinzessin Mette-Marit (51) geht es zurzeit nicht gut. Neben dem Skandal um ihren Sohn Marius Borg Høiby (27) bereitet der Norwegerin vor allem ihr Gesundheitszustand Unannehmlichkeiten. Nun erklärt der Palast in einer Stellungnahme, die unter anderem Hello! vorliegt: "Aufgrund von Nebenwirkungen der Medikamente, die die Kronprinzessin wegen ihrer chronischen Lungenerkrankung einnehmen muss, wurde die krankheitsbedingte Pause zunächst bis zum 5. November verlängert." Alle Termine, die die Royal-Lady in den nächsten Tagen eigentlich wahrnehmen wollte, müsse sie gezwungenermaßen absagen. Diese Neuigkeit versetzt die Anhänger der skandinavischen Königsfamilie in Sorge, denn es ist nicht das erste Mal, dass Mette-Marit aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten muss.

Die 51-Jährige bekam vor sechs Jahren die Diagnose Lungenfibrose und musste ihr Leben seitdem drastisch verändern. Doch die dreifache Mutter versucht, auch die positiven Seiten der Erkrankung zu sehen. Gegenüber dem Radiosender P3 offenbarte sie einst: "Ich darf meinen Alltag jetzt ganz anders gestalten, und das tut mir sehr gut. Die Möglichkeit, meine Tage nach meinem Gemütszustand zu gestalten, ist eines der Dinge, die ich am Kranksein gut finde."

Die 51-Jährige zählt zu den beliebtesten Mitgliedern der Königsfamilie. Im August wurde ihr Sohn Marius festgenommen und gab kurz darauf zu, seine damalige Freundin im Drogenrausch körperlich angegriffen zu haben. Doch auch nach diesem Vorfall ließ die Unterstützung der Norweger für ihre Kronprinzessin nicht nach. "Das Land hält zu Mette-Marit. Sie ist keine schlechte Mutter, Marius ist einfach ein Idiot", stellte ein Insider im Gespräch mit Bunte fest.

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, September 2024

Getty Images Marius Borg Høiby, 2022

