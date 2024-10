Vielleicht Ninja Turtle: Fans rätseln um Heidi Klums Kostüm

In wenigen Stunden beginnt die legendäre Halloweenparty von Heidi Klum (51). Wie jedes Jahr warten Fans gespannt darauf, in wen oder was sich das Model verwandelt – und erhalten auf Instagram jetzt einen ersten Eindruck! In einem Video zeigt Heidi sich mitten in den Vorbereitungen und hat währenddessen bereits eine Prothese, vermutlich aus Ton, in ihrem Gesicht. "Wir haben angefangen", verkündet die GNTM-Chefjurorin, gibt aber gleichzeitig preis, noch lange nicht fertig zu sein: Bis zum fertigen Kostüm dauere es nämlich noch einige Stunden. Für die endgültige Enthüllung werden sich Follower also noch ein bisschen in Geduld üben müssen.

Das bedeutet aber nicht, dass nicht schon wild gerätselt wird, welches Kostüm Heidi dieses Jahr präsentiert. "Oh mein Gott, bestimmt ein Teenage Mutant Ninja Turtle!", vermutet ein Nutzer, während ein anderer glaubt: "Der Baum aus Pocahontas!" Außerdem merkt ein User an: "Das Erste, was ich denke, ist Voldemort." Aber auch der Star Wars-Charakter Jabba oder der beliebte Außerirdische aus den 80er-Jahren Alf stehen zur Auswahl. Darüber hinaus scheint noch eine andere Kreatur aus dem Weltraum bei den Fans ganz hoch im Kurs zu stehen: Viele zeigen sich überzeugt, dass die 51-Jährige als E.T. des gleichnamigen Films aus dem Jahr 1982 zu ihrer Halloweenparty erscheint.

Es kann aber mit hoher Sicherheit gesagt werden, dass sich Heidi wohl wieder etwas Kreatives hat einfallen lassen. In den vergangenen Jahren überzeugte sie nämlich mit einigen legendären Kostümen. So verkleidete sich die Ehefrau von Tom Kaulitz (35) bereits als gehäutete Leiche, Jessica Rabbit oder Fiona aus dem Animationsfilm Shrek. Aber auch ihr Auftritt als gruseliger Alien oder ihre Verwandlung in einen Pfau begeisterten Fans. Ein Kostüm blieb aber besonders in Erinnerung: 2022 präsentierte sich die Modelmama als riesiger Regenwurm.

Getty Images Heidi Klum im Oktober 2024

MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum als Zombie-Angler und riesiger Regenwurm, Oktober 2022

