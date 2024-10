Zoff mit Pietro Lombardi: Laura war nur zum Check in Klinik

Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (28) sorgten zuletzt ganz schön für Aufsehen: Nach einem heftigen Streit rückte bei dem Sänger und seiner Liebsten die Polizei an. Anschließend kam die zweifache Mutter zusammen mit ihrem Baby ins Krankenhaus, und der DSDS-Juror durfte sich ihr nicht mehr nähern. In einem Interview mit der Bild klärt Laura nun auf, warum sie in die Klinik musste. "Ich war wirklich extrem aufgelöst. Die Polizei hat es mir angeboten, weil ich auch den Kleinen bei mir hatte. Ich wollte wissen, dass es ihm gut geht. Darum rief die Polizei den Krankenwagen."

Im Krankenhaus seien sie und ihr Sprössling dann untersucht worden. "In der Klinik wurden wir beide durchgecheckt. Es war alles in Ordnung." Zuvor hatte das Magazin behauptet, aus Polizeikreisen erfahren zu haben, dass die 28-Jährige Blutergüsse am Hals gehabt habe und deshalb ins Krankenhaus musste. "Ich habe wirklich keinerlei Blutergüsse oder Sonstiges am Hals. Ich weiß echt nicht, woher das kommt. Ich war selbst schockiert, als ich das las", betont Laura.

Wenige Tage zuvor hatte Pietro sein Schweigen zu der Skandalnacht gebrochen und sich in einem Instagram-Video an seine Fans gewandt. Darin erklärte er, dass er sich seiner Partnerin gegenüber nicht gut verhalten habe. "Das einzig Beschämende an dem Abend war mein Verhalten. Ich bin alles, aber nicht stolz darauf", räumte er ein, betonte aber: "Ich habe meine Frau niemals geschlagen."

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano, Januar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige