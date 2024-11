"Hannah Montana"-Comeback? Co-Star hat große Hoffnungen

Ein ehemaliger Co-Star aus der Disney-Serie Hannah Montana hofft auf ein mögliches Reboot der Show. Beim roten Teppich des Premieren-Events von "Wizards Beyond Waverly Place" in Los Angeles am 28. Oktober sagte Cody Linley (34), der in der Serie Jake Ryan spielte, zu E! News: "Ich bin dabei." Cody ermutigte die Fans, diese Idee auch gegenüber den Disney-Verantwortlichen vorzubringen, um das Reboot voranzubringen. Der Schauspieler, der bei der Show regelmäßig in einer On-off-Beziehung mit dem Seriencharakter Hannah Montana, gespielt von Miley Cyrus (31), zu sehen war, gibt zu, dass es an anderen ist, das Projekt in Gang zu bringen.

Aufgrund der Vorfreude auf ein mögliches Comeback hat Cody bereits Visionen für die Zukunft seiner Rolle als Jake. Er stellte sich vor, dass sein Charakter Jake zwei Wege hätte einschlagen können: zum Mond oder vielleicht einen ganz anderen Weg, möglicherweise irgendwo dazwischen. Diese Möglichkeit, die Geschichten aus "Hannah Montana" fortzuführen, bietet genug Stoff zum Spekulieren, wie sich die Charaktere über die Jahre entwickelt haben könnten. Der 34-Jährige hofft, dass die Begeisterung der Fans genug Druck auf Disney ausübt, damit das Projekt realisiert werden kann.

Zu seinen Anfängen bei "Hannah Montana" war Codys Rolle als Jake Ryan für die damaligen Zuschauer unvergesslich. Die Serie gilt als Sprungbrett für Miley, die mittlerweile eine erfolgreiche Musikerin und Schauspielerin ist, sich aber gerne an die Zeit zurückerinnert. Für Cody selbst war das Arbeiten bei Disney der Start in die Schauspielwelt und ermöglichte ihm in der Folge weitere Fernsehengagements. Nach der Show verweilte er zwar weiter in Hollywood, blieb aber oft im Schatten seiner früheren Co-Stars. Ein möglicher Reboot könnte für ihn die Gelegenheit bieten, wieder ins Rampenlicht zu treten und an die alten Erfolge anzuknüpfen. Fans erinnern sich sicher gerne an die Chemie zwischen ihm und Mileys Charakteren und wären neugierig, wie sich diese Beziehung im Laufe der Jahre entwickelt haben könnte.

Getty Images Cody Linley 2008 auf einem Konzert in New York City.

Getty Images Cody Linley 2024 bei der "Wizards Beyond Waverly Place" in Los Angeles.

