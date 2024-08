Erstmals als Single auf Event: Wie fühlt sich Lisa Mieschke?

Eigentlich wirkten Lisa Mieschke und David Jackson unzertrennlich. Vor rund zwei Wochen gab das Bachelor-Pärchen dann aber das Ende seiner Beziehung bekannt. Promiflash hat Lisa jetzt auf dem AEDT-Sommerfest getroffen – und zwar alleine. Events besuchte die Influencerin eigentlich immer mit ihrem Ex-Partner. Wie fühlt es sich nun für sie an, alleine unterwegs zu sein? "Erste Male sind halt immer noch mal ein bisschen aufregender, aber ich versuche das hier einfach zu genießen, mich abzulenken und einfach einen schönen Abend zu haben", erklärt Lisa im Interview.

Auf dem Event strahlt Lisa und lässt sich nichts anmerken. Doch wie sieht ihre momentane Gefühlslage aus? "Es gab in letzter Zeit nicht viele Tage, an denen ich mich auch so gefühlt habe, aber heute ist echt mal so ein Tag, an dem es mir ein bisschen besser geht und ich auch ein bisschen strahlen kann", verrät sie Promiflash. Vor wenigen Tagen zeigte sich Lisa bereits zuversichtlich und erklärte auf Social Media, dass sie jetzt nur noch nach vorne schauen möchte.

Bereits im Vorfeld spekulierten Fans, ob Lisa und David noch ein Paar sind. Auf Instagram bestätigte die TV-Bekanntheit dann das Liebes-Aus und offenbarte: Der einstige Bachelor hat mit ihr am Telefon Schluss gemacht. Eigentlich hatten die beiden noch so einige Dinge zu besprechen und wollten deshalb ein klärendes Gespräch führen. Dazu kam es aber offenbar nicht, wie Lisa erzählte: "Er wollte sich eigentlich bei mir melden, als er wieder in Deutschland war [...]. Er hat letzte Woche Mittwoch bei mir angerufen und die Beziehung beendet."

Instagram / dee_jaxon David Jackson und Lisa Mieschke, "Der Bachelor"-Teilnehmer

Instagram / lisa.mieschke Lisa Mieschke, 2021

