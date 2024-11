Nach Ehe-Aus: Ist Kate Merlan wieder bereit fürs Dating?

Hinter Kate Merlan (37) liegt ein schweres Jahr. Erst ging ihre Ehe mit Jakub Merlan-Jarecki (29) endgültig in die Brüche, dann starb auch noch ihre Mama. Im Interview mit Promiflash bei der Halloweenparty von Denise Merten (34) verrät Kate, wie ihre Beziehung momentan mit ihrem Ex ist: "Ich bin gerade in der Datingphase. Mit Jakub ist es auf jeden Fall abgeschlossen, aber immer noch nicht ganz verarbeitet." Sie sei zwar immer noch emotional bei dem Thema, aber es sei chancenlos: "Es bringt nichts mehr mit uns beiden, deswegen muss man halt weitermachen. Ich bin wählerisch, bei mir kommt nicht jeder an mich ran. Ich suche mir nur die Besten aus."

Auch wenn es kein Comeback zwischen Kate und Jakub geben wird, haben die beiden noch Kontakt. Promiflash verrät die 37-Jährige den Grund: "Jakub und ich haben Kontakt, sehr oft auch, weil wir einen Hund zusammen haben. Der Hund ist das Einzige, was uns noch ein bisschen verbindet, weil wir gezwungen werden, noch miteinander zu kommunizieren." Auch wenn Kate mal gar keine Lust habe, mit ihrem Ex zu reden, müsse das wegen ihres Vierbeiners sein. "Das macht es schwer, abzuschließen", erklärt die Influencerin.

Kate und Jakub hatten eine ständige On-off-Beziehung. Nachdem der 29-Jährige im August allerdings ziemlich vertraut mit einer fremden Frau beim Feiern auf Mallorca zu sehen war, zog Kate endgültig die Reißleine. "Die Ehe von Jakub und mir ist vorbei. Es gibt kein Zurück", stellte sie klar. Kurz darauf zog Jakub wieder zurück zu seiner Mama in sein Kinderzimmer.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, TV-Bekanntheit

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

