Oliver Pocher macht sich erneut über Amiras Beziehung lustig

Lacher auf Kosten anderer zu generieren, ist wohl Oliver Pochers (46) größte Stärke. Der Comedian kann es einfach nicht lassen, sich über andere lustig zu machen. Vor allem seine Ex-Frau Amira Aly (32) ist für den Blondschopf ein gefundenes Fressen. Während einer Live-Podcast-Folge von "Die Pochers! Frisch recycelt" holt Oliver nun erneut zu einem Seitenhieb gegen die Moderatorin aus und zieht über ihre neue Beziehung mit Christian Düren (34) her. Auf der Bühne erkundigt sich Olli bei seiner Ex-Frau und Co-Moderatorin Sandy Meyer-Wölden (41) nach ihrer neuen Beziehung, lenkt das Thema dann aber gekonnt auf Amira und Christian und scherzt: "Hast du den auch so an einer Leine langgeführt, so wie Amira mit Christian Düren?" Damit spielt der Entertainer auf einen Netz-Beitrag seiner Ex an, die den "Taff"-Moderator spaßeshalber an die Leine nahm.

Sandy scheint Ollis Neckerei nicht zu verstehen und wirft ein fragendes "Hä?" in die Runde. "Hast du das gar nicht gesehen? Das war jetzt unter der Woche, da hatte Christian Düren Amira an der Leine", erklärt der 46-Jährige. Als Olli dann auch noch Amiras Lachen nachäfft, scheint es Sandy zu reichen: Sie interveniert und lenkt das Thema zurück auf ihren neuen Partner Alexander Müller.

Olli holte in der Vergangenheit mehrfach gegen Amira zum Seitenhieb aus – etwa, weil der TV-Star noch nicht über seine Beziehung mit seiner Ex hinweg ist? Die beiden werden wohl ihr Leben lang in Kontakt stehen müssen. Immerhin haben Olli und Amira zwei gemeinsame Kinder. In ihrem Podcast "Liebes Leben" klärte Amira kürzlich auf, wie das Verhältnis von ihr und Olli wirklich ist. "Es wird nie langweilig. Mal ist es einen Tag gut, dann mal wieder nicht. Es gibt noch keine Konstante", berichtete sie.

Instagram / sandymeyerwoelden Amira und Oliver Pocher mit Sandy Meyer-Wölden

Christoph Hardt / Future Image/ ActionPress Oliver Pocher und Amira Aly

