Theresia Fischer hatte nach Unfall große Angst um Stefan

Stefan Kleiser erlitt vor wenigen Tagen beim Schneiden seiner Gartenhecke einen Unfall. Der Das Sommerhaus der Stars-Kandidat fiel von der Leiter und erwischte mit seinem Oberarm die Spitzen des Metallzauns. Seine Partnerin Theresia Fischer (32) befand sich währenddessen auf einem Dreh in Istanbul. Auf Instagram meldete sie sich nun zu dem Zwischenfall zu Wort: "Wie ihr es mir unschwer ansehen könnt, bin ich fix und fertig. Gestern habe ich Stefan beruflich was gefragt und dachte mir: Der antwortet ja gar nicht." Zwar hätte die TV-Bekanntheit ein ungutes Gefühl beschlichen, doch sie hätte zurück ans Set gemusst. Als sie danach ihr Handy in die Hand genommen hätte, hätten sie drei zutiefst erschütternde Sprachnachrichten ihres Partners erreicht.

"Ich höre die erste Nachricht ab... Ich bin einfach komplett zusammengebrochen. Stefan, wie er gesprochen hat, ganz verzerrt, ganz langsam. Und ich dachte mir: 'Was passiert jetzt hier?'", erklärte sie mit Tränen in den Augen. Dass sie ihrem Stefan in der schweren Zeit im Krankenhaus nicht beistehen konnte, war für sie wohl das Schwierigste. "Ich hatte Angst. Für mich ist die ganze Welt zusammengebrochen. Weil er einfach meine allergrößte Liebe ist", gestand die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin.

Einen Tag nach dem Unfall meldete sich der Zahnarzt auf Instagram persönlich bei seinen Fans und beschrieb, was ihm zugestoßen war: "Ich habe zu Hause die Eibenhecke geschnitten und die Leiter fiel um. Ich bin abgeschmiert und mit dem linken Oberarm auf den spitzen Metallzaun gefallen. Mein Arm wurde dabei regelrecht aufgespießt." Er habe sich bei dem Sturz eine tiefe Fleischwunde zugezogen und müsse daher operiert werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / docstefankleiser Stefan Kleiser und Theresia Fischer, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / docstefankleiser Stefan Kleiser, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige