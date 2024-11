Wer soll Bachelorette Stellas allerletzte Rose bekommen?

Bei Die Bachelorette wird es richtig ernst. Am Montag wird das Finale der Kuppelshow ausgestrahlt und Stella Stegmann (27) wird sich zwischen den drei verbliebenen Singles entscheiden müssen. Am Ende der vergangenen Folge wurde klar, dass zuerst Ferry und Martin gegeneinander antreten müssen. Martin durfte sich über eines der ersten Einzeldates freuen und gilt seitdem als Favorit. Bei den Home-Dates gestand der Fitnessfanatiker der Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit, Gefühle für sie zu entwickeln. Die Schwester des 35-Jährigen deutete allerdings an, dass ihr Vater kein Fan von Stellas bunter Vergangenheit sei.

Ferry begeisterte Stella mit seinen Moves und seinem lockeren Humor. Zu Beginn flirtete der Hamburger auch heftig mit der Kandidatin Emma, doch in den vergangenen Folgen konzentrierte sich der Rapper voll und ganz auf die Rosenkavalierin. Zu Hause bei seinem Bruder in Wien gingen die Bachelorette und der Lockenkopf auf Tuchfühlung. "Da ist einiges passiert. [...] Ich glaube, wenn wir allein gewesen wären, wären die Klamotten geflogen", gab die TV-Bekanntheit danach preis. Ein ganz anderer Typ ist Devin. Der Sales Manager verzauberte die 27-Jährige beim Kennenlernen mit einem Ständchen auf der Gitarre und war von Anfang an offen mit seinen Gefühlen. Zuletzt äußerte Inge, Stellas Mama, allerdings ihre Zweifel an dem Blondschopf.

Kurz vor dem Finale nahm sich eine Kandidatin selbst aus dem Rennen um die letzte Rose. Leila erklärte Stella während des Home-Dates, dass sie freiwillig gehen möchte. Gegenüber Promiflash sprach die Sozialarbeiterin ganz offen über ihre Entscheidung: "Ich hatte das Gefühl, dass das Potenzial, mich in Stella zu verlieben, zu gering war. Meine Emotionen haben sich ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht weiterentwickelt und ich musste einfach ehrlich zu mir selbst sein und auf mein Bauchgefühl hören."

RTL Stella Stegmann und Ferry, "Die Bachelorette"-Teilnehmer

RTL Inge Stegmann, Stella Stegmann, Leila und Devin bei "Die Bachelorette"

