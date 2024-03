"Sehr dankbar": So war "Young Sheldon"-Dreh für Jim Parsons!

Mit dem Ende von The Big Bang Theory 2019 legte Jim Parsons (51) seine Rolle als Sheldon Cooper ab. Knapp fünf Jahre später darf der Schauspieler aber wieder in sie hineinschlüpfen – im Finale der Spin-off-Serie Young Sheldon! In einem Interview bei Today verrät Jim nun, wie es sich für ihn anfühlte, wieder als Sheldon an einem Filmset aufzutreten. Es sei sowohl "sehr seltsam" als auch "sehr schön" gewesen. "Es fühlte sich wie ein netter Abschluss der ganzen Erfahrung an, und ich war sehr dankbar, dass sie uns gebeten haben, das zu machen", erklärt der 51-Jährige.

Mit von der Partie war seine Kollegin Mayim Bialik (48), die ebenfalls ihre Rolle als Amy Farrah Fowler wieder aufgreifen durfte. Die erneute Zusammenarbeit mit ihr half Jim dabei, sich an die neue Situation anzupassen. Bisher hatte er in "Young Sheldon" nur die Rolle des Erzählers übernommen, musste selber aber nicht vor die Kamera treten. Statt sich zu fragen, was sie da eigentlich wieder machen würden, sei es wirklich süß gewesen. "Es war gerade anders genug, dass es nicht gruselig war", offenbart Jim.

Einzelheiten über den Auftritt von Jim und Mayim als Sheldon und Amy gibt es bisher nicht – da müssen sich die Zuschauer bis zur US-Ausstrahlung der finalen Episode am 16. Mai gedulden. Das Spin-off-Prequel von "The Big Bang Theory" erzählt seit 2017 vom Leben des hochbegabten Texaners Sheldon Cooper. Sechs Jahre später verkündete der Sender CBS dann aber das Ende der beliebten Comedy-Serie. "Als Prequel zu einer der größten Comedyserien hat 'Young Sheldon' bewiesen, dass der Blitz auch zweimal einschlagen kann", erklärte die CBS-Entertainment-Präsidentin Amy Reisenbach.

Getty Images Jim Parsons and Mayim Bialik, März 2014

Getty Images Iain Armitage und Jim Parsons bei der TCA Summer Press Tour 2017

