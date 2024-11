Dieter Bohlen wusste nichts von Pietro Lombardis DSDS-Aus

Gestern machte die Nachricht die Runde, der DSDS-Juror Pietro Lombardi (32) wäre seinen Job los – ab der nächsten Staffel im kommenden Jahr solle der Rapper Bushido (46) den Platz des Sängers in der Jury übernehmen. Aber ist an dem Gerücht wirklich etwas dran? Dieter Bohlen (70), das Urgestein der beliebten Castingshow, bezieht nun Stellung. Gegenüber Bild zeigt er sich überrascht und beteuert, er wisse von nichts. "Ich bin im Moment in Dubai und mache Business. Ich fliege gleich zurück nach Deutschland und konzentriere mich voll auf das Finale von DSDS am Samstag", erklärt er weiter.

Dieter gesteht zudem: Er ist in die Entscheidung, wer neben ihm die Plätze der Jury füllt, tatsächlich gar nicht eingebunden. "RTL bestimmt die Juroren. Ich wurde bisher nicht davon in Kenntnis gesetzt, wer da jetzt in Zukunft in der Jury sitzt", schildert der 70-Jährige. Der Sender schweigt bislang zu den Gerüchten. Demnach ist es wohl noch immer möglich, dass im nächsten Jahr tatsächlich Bushido neben dem Poptitan Platz nimmt.

Ein Grund für das mutmaßliche DSDS-Aus von Pietro sind wohl die vielen Negativschlagzeilen, die ihn aktuell nicht loslassen. Vor knapp einem Monat sorgte ein Polizeieinsatz im Haus des "Señorita"-Interpreten und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) für Aufsehen. Es soll zu einem Streit zwischen den beiden gekommen sein, danach begab sich die Influencerin für eine Untersuchung ins Krankenhaus. Im Gespräch mit der Tageszeitung packte Laura schließlich aus: "Es ist plötzlich einfach so eskaliert. Ich war einfach so überfordert mit der Situation, und dann habe ich die Polizei gerufen." Die Vorwürfe häuslicher Gewalt dementiert das Paar jedoch vehement.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi bei DSDS

Anzeige Anzeige

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, November 2023

Anzeige Anzeige