Bushido soll Pietro Lombardi in der Jury von DSDS ersetzen

Seit einigen Wochen kursieren besorgniserregende Schlagzeilen um Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28). Der Grund dafür war ein Polizeieinsatz Anfang Oktober, nach dem Laura sich in einem Krankenhaus untersuchen ließ und Gerüchte um einen möglichen gewaltsamen Vorfall seitens Pietro auftauchten. Die Vorkommnisse sorgten für einen regelrechten Skandal um den DSDS-Juroren, der nun offenbar ernste Konsequenzen mit sich zieht. Wie Bild berichtet, wird es wohl eine weitere Staffel von DSDS geben. In dieser soll Pietro angeblich die Jury verlassen und stattdessen von Rapper Bushido (46) ersetzt werden!

In den vergangenen Wochen stellte sich bei der beliebten Castingshow die Frage, inwiefern die negativen Nachrichten rund um Pietros Privatleben Einfluss auf die Quoten haben könnten. Möglicherweise hält der Skandal tatsächlich gerade die jüngeren Zuschauer von der Sendung fern – gerade einmal 1,61 Millionen Zuschauer verfolgten laut DWDL am vergangenen Samstag die Sendung, was einem Marktanteil von lediglich 7,2 Prozent entspricht. Die diesjährige Staffel ist somit gemessen an der Reichweite die bisher schwächste.

In der Vergangenheit äußerten sich der Sänger und seine Partnerin bereits gegenüber Bild zu der Skandalnacht. Die Influencerin meinte: "Ehrlicherweise muss ich sagen, es war wirklich so ein krasser Streit, den wir so noch gar nicht hatten." Die Nerven lagen bei den beiden Promis wohl total blank, wodurch sich die Situation drastisch zuspitzte. Laura beschrieb ehrlich: "Es ist plötzlich einfach so eskaliert, und ich wusste einfach nicht mehr weiter, was ich machen soll. Ich war einfach so überfordert mit der Situation, und dann habe ich die Polizei gerufen."

