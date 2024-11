Durch DSDS-Aus büßt Pietro Lombardi wohl eine Menge Geld ein

Pietro Lombardi (32) soll in der neuen Staffel von DSDS wohl kein Jury-Mitglied mehr sein – wie wirkt sich das auf die Finanzen des Sängers aus? Bild will erfahren haben, dass RTL den Vertrag des Musikers nicht verlängert und stattdessen Rapper Bushido (46) ins Boot geholt hat. Für Pietros Mitwirken an der Talentshow soll er pro Staffel etwa 400.000 Euro Gage kassiert haben, wie das Newsportal bereits vergangenes Jahr berichtete. Sein DSDS-Rausschmiss wäre also wohl nicht nur ein persönlicher Rückschlag, sondern auch ein finanzieller!

Für Pietro war seine Zeit in der DSDS-Jury wahrscheinlich in erster Linie ein absolutes Herzensprojekt. Am Hungertuch nagt der dreifache Familienvater zwar nicht, aber sein Leben möchte natürlich trotzdem finanziert werden. Erst vor Kurzem gab der 32-Jährige zu, sich ab und an mal eine kostspielige Zeit im Casino zu gönnen. Spielsüchtig sei er aber nicht. Sein aktuelles Vermögen soll sich Schätzungen zufolge auf etwa 2,5 Millionen Euro belaufen, die er auch mit Social Media, Konzerten oder seinen verkauften Tonträgern ansammelte.

Zu den Gerüchten, ob es überhaupt eine neue Staffel von DSDS im kommenden Jahr geben wird und ob Pietro wirklich von Bushido ersetzt wird, hat sich RTL bisher nicht geäußert. Der Ex von Sarah Engels (32) nahm 2011 an der Gesangsshow teil und gewann sogar die achte Staffel. 2019 durfte er dann erstmals neben Dieter Bohlen (70) die Leistung der Teilnehmer bewerten. Die beiden Männer verbindet mittlerweile eine tiefe Freundschaft, wie Pietro auf Instagram vor einiger Zeit schwärmte: "Uns verbindet sehr viel, wir sind immer füreinander da, egal in welcher Phase im Leben, das macht wahre Freundschaft aus."

Getty Images DSDS-Stars Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jurymitglied Pietro Lombardi

