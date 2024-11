Fans aufgepasst: Neuer "Game of Thrones"-Film in Planung

Game of Thrones-Fans haben allen Grund zur Freude: Ein Film zur Erfolgsserie soll in Planung sein: Wie unter anderem E! News berichtet, befinde sich das Projekt in einem frühen Entwicklungsstadium bei Warner Bros. Pictures. Noch gebe es allerdings weder Schauspieler, Drehbuchautoren oder Regisseure, die mit dem Film in Verbindung gebracht werden könnten. Auch Anfragen an Warner Bros. Pictures blieben bisher unbeantwortet.

Neben dem geplanten Film können sich "Game of Thrones"-Fans auch auf einen weiteren Ableger der Fantasy-Welt freuen. Bereits vor einigen Monaten wurde eine Serie basierend auf dem Buch "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" angekündigt. Der Bestseller-Autor George R. R. Martin (76), der die Bücher geschrieben hat, verriet auf seinem Blog erste Details zur Produktion und sprach von einem deutlich kürzeren und total anderen Format als "Game of Thrones" und House of the Dragon.

Die erfolgreiche HBO-Serie "Game of Thrones", die auf der Buchreihe "Das Lied von Eis und Feuer" basiert, lief zwischen 2011 und 2019 über acht Staffeln hinweg. Nach dem Serienfinale waren mehrere Spinoffs angekündigt worden, darunter die Prequel-Serie "House of the Dragon". Diese spielt zeitlich 200 Jahre vor den Ereignissen von "Game of Thrones".

Anzeige Anzeige

Getty Images George R. R. Martin bei IMDb Live, 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Eiserne Thron

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige