Neuer "Game of Thrones"-Ableger: Das ist bisher bekannt!

Game of Thrones-Fans dürfen sich über einen weiteren Ableger des Erfolgsklassikers freuen. Es wird eine Serie zu der Romanvorlage von "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" geben. Auf seinem Blog verrät der Autor George R. R. Martin (75) erste Details zu der geplanten Produktion. "'The Hedge Knight' wird deutlich kürzer sein als 'Game of Thrones' und House of the Dragon und mit einem ganz anderen Ton erzählt werden. Aber es ist immer noch Westeros, also kann sich niemand wirklich sicher fühlen", schreibt der Fantasy-Experte. Die Show soll wohl 2025 erscheinen, verrät er außerdem.

Nicht nur das: Zwei Rollen sind bereits besetzt. Der irische Schauspieler Peter Claffey (27) schlüpft in die Rolle des Ser Duncan. Der britische Kinderstar Dexter Sol Ansell übernimmt den Part von Egg. Auch die anderen Charaktere der Geschichte seien bereits vergeben – die Ankündigungen folgen bald. "Mir wurde gesagt, dass sie gerade die erste Lesung zusammen hatten und es großartig lief", gibt George als kleinen Einblick. Wenn die Serie gut ankommt, plane der Schreibprofi eine Umsetzung der weiteren Buchreihen "The Sworn Sword" und "The Mystery Knight".

Im Jahr 2011 flimmerte "Game of Thrones" erstmals über die Bildschirme. In kürzester Zeit bekam die Fantasy-Serie eine riesige Fangemeinschaft und Schauspieler wie Kit Harington (37), Emilia Clarke (37) und Sophie Turner (28) wurden über Nacht zu Stars. Mit "House of the Dragon" läuft bereits ein Ableger der Show erfolgreich – Fans in Deutschland dürfen sich hier am 17. Juni über eine zweite Staffel freuen. Ein Spin-off, das sich allein um Jon Schnee drehen sollte, wurde hingegen gecancelt. "Im Moment ist es vom Tisch, weil wir alle nicht die richtige Geschichte zum Erzählen gefunden haben", erklärte Darsteller Kit im Gespräch mit Screen Rant.

Getty Images Peter Claffey, irischer Schauspieler

RTL II Emilia Clarke und Kit Harington in "Game of Thrones"

