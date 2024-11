"Leben pausiert": Deshalb verließ Sophie Turner die USA

Sophie Turner (28) hat offenbart, dass sie sich erst wieder vollständig lebendig fühlte, als sie nach England zurückkehrte. Die 28-jährige Schauspielerin, bekannt aus Game of Thrones, lebte während ihrer Ehe mit Sänger Joe Jonas (35) in den USA. "Ich bin so glücklich, wieder zurück zu sein", sagte Sophie in einem Interview mit Harper’s Bazaar. "Es fühlte sich an, als wäre mein Leben pausiert gewesen, bis ich nach England zurückkam." Nach ihrer Scheidung von Joe, mit dem sie zwei Töchter hat, entschied sie sich, nach London zu ziehen, um näher bei Familie und Freunden zu sein.

In den USA verspürte Sophie oft Heimweh und suchte ständig nach britischen Geschäften, um sich mit ihrer Lieblingsschokolade einzudecken. Sie sprach auch über die Herausforderungen, denen sie dort begegnete, zum Beispiel die Waffengewalt und politische Entscheidungen wie die Aufhebung von Roe v. Wade. "Alles hat sich irgendwie aufgetürmt", erklärte sie laut The Standard. Die Distanz zu ihren Liebsten belastete sie zusätzlich. "Ich fühlte mich nie wirklich wie ich selbst, wenn ich nicht in London war", gestand sie. Die Rückkehr nach England ermöglichte es ihr, verpasste Momente mit Freunden nachzuholen. "Ich war so lange weg – sechs Jahre – und in dieser Zeit haben meine Freunde sich verlobt und ich wurde schwanger", teilte sie mit.

Sophie, die mit 13 Jahren ihre Rolle als Sansa Stark bekam, wuchs im Rampenlicht auf. Neben ihrer Karriere legt sie großen Wert auf ihre Rolle als Mutter. "Ich möchte, dass meine Kinder sehen, dass ich ein soziales Leben habe und in meiner Karriere aufblühe", sagte sie. Die Schauspielerin betonte, dass die Geburt ihrer Kinder ihr Leben in vielerlei Hinsicht verändert hat. Kürzlich machte Sophie ihre neue Beziehung öffentlich und teilte gemeinsame Fotos mit Peregrine Pearson auf Instagram. Mit neuen Projekten wie der ITV-Serie "Joan" blickt Sophie optimistisch in die Zukunft und genießt das Leben zurück in ihrer Heimat.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, im Oktober 2022

Instagram / sophiet Sophie Turner und Peregrine Pearson, 2024

