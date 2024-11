Meghan will Besuch ihrer Kids bei König Charles erlauben

Seit Prinz Harry (40) und seine Frau Herzogin Meghan (43) dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt und ihre royalen Pflichten an den Nagel gehängt haben, herrscht zwischen ihnen und Harrys Familie dicke Luft. Die Streitereien sollen so weit gehen, dass König Charles III. (75) seine Enkelkinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) seither kaum gesehen hat. Wie eine Quelle nun aber gegenüber Closer behauptet, könnte sich das bald ändern: "Wenn die Sicherheit gewährleistet ist, wird sie [Meghan] wahrscheinlich ihren Segen dazu geben, dass Harry Archie und Lilibet zu ihrem Großvater König Charles bringen kann."

Doch woher der plötzliche Sinneswandel? Wie der Informant weiter berichtet, soll Meghans veränderte Einstellung durch ihren jüngsten Hauskauf kommen. Die Sussexes erwarben nämlich vor einiger Zeit ein luxuriöses Anwesen in Portugal. Der Insider ist sich sicher, dass das die Ansicht der Ex-Schauspielerin stark beeinflusst hat. "In Bezug auf die Logistik wird es einfacher sein, einen Ort in Portugal zu haben, weil Meghan mit den Kindern rüberfliegen kann, ohne sich gefangen zu fühlen", erklärte er weiter.

Angeblich sollen die beiden mit dem Hauskauf außerdem das Ziel verfolgen, sich der königlichen Familie weiter anzunähern. "Portugal ist auch ein paar Schritte näher am Vereinigten Königreich, was ein vielversprechendes Zeichen dafür ist, dass man hofft, mit der königlichen Familie auf Frieden hinzuarbeiten", betonte die britische Rundfunksprecherin Helena Chard kürzlich gegenüber Fox News Digital und fügte hinzu: "Sollte König Charles, der sich immer noch von seiner Krebserkrankung erholt, etwas zustoßen, dann ist es eine kürzere Entfernung, um ihn zu besuchen."

Getty Images König Charles im Oktober 2024

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Baby Archie, September 2019

