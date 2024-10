Hauskauf: Prinz Harry und Meghan erwägen Umzug nach Portugal

Neues Haus, neues Glück? Prinz Harry (40) und Meghan (43) haben sich Daily Mail zufolge ein Ferienhaus in Portugal gekauft. Das Paar wohnt schon länger mit seinen zwei Kindern Archie (5) und Lilibet (3) in Montecito, Kalifornien. Ihren Wohnsitz in England, das Anwesen Frogmore Cottage, mussten sie 2023 in Folge der Veröffentlichung von Harrys Buch "Reserve" endgültig verlassen. Mit ihrem Hauskauf in Portugal, wo auch Prinzessin Eugenie (34) mit ihrer Familie einen Teil ihres Lebens verbringt, sollen sie nun einen Schritt zurück nach Europa machen.

Der Ort soll aus verschiedenen Gründen eine ideale Wahl für das royale Paar sein. "Portugal gilt als einer der sichersten Orte in Europa", erklärte die britische Rundfunksprecherin Helena Chard gegenüber Fox News Digital und erinnerte an Prinz Harrys Sicherheitsbedenken. Doch der Ortswechsel könnte laut ihr ebenfalls auf eine mögliche Versöhnung hindeuten: "Portugal ist auch ein paar Schritte näher am Vereinigten Königreich, was ein vielversprechendes Zeichen dafür ist, dass man hofft, mit der königlichen Familie auf Frieden hinzuarbeiten." Der Royal-Experte Ian Pelham Turner zieht auch eine Verbindung zum britischen König. "Sollte König Charles, der sich immer noch von seiner Krebserkrankung erholt, etwas zustoßen, dann ist es eine kürzere Entfernung, um ihn zu besuchen", erklärte er gegenüber dem Newsportal.

Auch die Nähe zu Prinzessin Eugenie und ihrem Mann Jack Brooksbank (38) soll Portugal attraktiver für Harry und Meghan machen. Im vergangenen Jahr wurde berichtet, dass der Bruder von Prinz William (42) und seine Frau einen heimlichen Kurztrip zu der Prinzessin und ihrer Familie gemacht haben sollen, die ein Haus im "CostaTerra Golf and Ocean Club" besitzen. "Eugenie stand sowohl Harry als auch Meghan schon immer sehr nahe", stellte Christopher Andersen, der Autor von "The King", gegenüber dem Medienoutlet fest. Ihm zufolge spielen auch Eugenies zwei kleine Söhne eine Rolle, mit denen Archie und Lilibet Zeit verbringen sollen.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank mit ihren Söhnen

Anzeige Anzeige