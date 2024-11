No-Go: Paris Hilton möchte Tochter keine Miniröcke schenken

Paris Hilton (43) erschien bei der Verleihung der CFDA Fashion Awards 2024 am vergangenen Montag in New York City. Dort plauderte die Fashionikone mit People über den kurz bevorstehenden Neustart ihrer Realityshow "The Simple Life". Auf die Frage hin, welche ausgewählten Kleidungsstücke von damals sie noch besitzt, verriet sie, dass der Großteil derzeit für ihre kleine Tochter London aufbewahrt werde. Dabei gibt sie auch offen preis, welche Teile sie ihr definitiv nicht schenken wird: "Wahrscheinlich nicht die tief ausgeschnittenen Jeans oder die Miniröcke, aber sie wird die Dior und die Louis bekommen."

Die modebewusste Hotelerbin steht seit Jahren im Rampenlicht und ist das Blitzlichtgewitter von klein auf gewöhnt. Als zweifache Mama hat sich heute vieles für sie geändert und der Schutz ihres Nachwuchses hat Priorität. Für ihre Kinder London und Phoenix (1), die sie mit ihrem Mann Carter Reum hat, wünscht sich die US-Amerikanerin mittlerweile am liebsten eine komplett andere Zukunft als ihre eigene. Im Interview mit E! News bei der Nylon Nights Fashion Edition Party in New York City fand sie zu diesem Thema klare Worte: "Ich hoffe, dass sie nicht berühmt werden."

Unabhängig davon, ob die Sprösslinge der Schauspielerin eines Tages doch ein Leben in der Öffentlichkeit führen möchten oder nicht, werden sie immer sich gegenseitig als Stütze haben. Schon jetzt sind die zwei wohl ein Herz und eine Seele. Wie Us Weekly berichtete, schwärmte Paris während ihrer Album-Release-Party in New York City von der süßen Beziehung ihrer Kinder zueinander. Die Musikerin erzählte begeistert, wie ihr Sohn Phoenix sich liebevoll um seine Schwester kümmert: "Er legt sich einfach neben [London] und küsst ihre Stirn. Sie lacht und lächelt viel. Es ist einfach großartig, sie zusammen aufwachsen zu sehen."

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Tochter London, Ehemann Carter Reum und Sohn Phoenix

Instagram / parishilton London Hilton, Phoenix Hilton und ihre Mutter Paris Hilton

