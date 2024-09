Paris Hilton wünscht sich ein normales Leben für ihre Kinder

Hotelerbin und Reality-TV-Queen Paris Hilton steht seit Jahren im Rampenlicht, wuchs praktisch unter den Augen der Öffentlichkeit auf. Für ihre Kinder wünscht sich die 43-Jährige jedoch ein anderes Schicksal: Sohn Phoenix (20 Monate) und Tochter London (10 Monate) sollen, wenn es nach Mama Paris geht, nicht berühmt werden. "Ich hoffe, dass sie nicht berühmt werden", sagte die "Paris in Love"-Darstellerin gegenüber E! News bei der "Nylon Nights Fashion Edition Party" in New York City, die zur Veröffentlichung ihres neuen Albums "Infinite Icon" veranstaltet wurde.

Paris erklärte in dem Interview, dass das Leben in der Öffentlichkeit sehr anstrengend sein könne und man außergewöhnlich stark sein müsse, um damit umzugehen. "Ich bin sehr stark und ich weiß, dass ich meine Kinder auch so erziehen werde, aber ich hoffe einfach, dass sie das tun, was sie tun möchten", so Paris. Abseits des Showbusiness genießt sie viele zauberthafte Momente mit ihren Kindern. So erzählte sie, dass Phoenix und London bereits eine enge Bindung zueinander entwickelt haben. "Es ist so niedlich", schwärmte sie. "Phoenix ist schon so beschützend gegenüber London. Er legt sich neben sie, streichelt ihren Kopf und küsst ihre Stirn. Das lässt mein Herz jeden Tag schmelzen."

Paris, die 2006 mit ihrem Hit "Stars Are Blind" weltweit bekannt wurde, hat bereits in der Vergangenheit oft über die Herausforderungen des Berühmtseins gesprochen. Im Interview erklärte sie jetzt außerdem, wie sie es schafft, gleichzeitig TV-Star, Sängerin, Mutter und Ehefrau zu sein: "Mütter sind Superheldinnen und ich war schon immer eine Person, die nicht gerne in einer Schublade lebt. Ich mache gerne alles und habe so viele Ambitionen im Leben. Ich liebe es, Geschäftsfrau zu sein. Aber das Muttersein ist meine Lieblingssache.“ Die Hotelerbin und ihr Ehemann Carter Reum, die seit 2021 verheiratet sind, legen trotz ihrer Berühmtheit großen Wert auf die Privatsphäre ihrer Familie und möchte ihren Kindern ein möglichst normales Leben bieten – fernab des Trubels.

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Tochter London, Ehemann Carter Reum und Sohn Phoenix

Instagram / parishilton Phoenix, Paris Hilton und London im Juli 2024

