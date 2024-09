So gut verstehen sich Paris Hiltons Kids London und Phoenix

Paris Hilton (43) hat kürzlich über die Beziehung ihrer beiden kleinen Kinder, Tochter London und Sohn Phoenix (1), gesprochen und dabei einige emotionale Momente geteilt. "Er ist so vernarrt in sie", schwärmte die Musikerin laut Us Weekly während ihrer Album-Release-Party in New York. Demnach verstehen sich die beiden Promi-Sprösslinge prächtig. "Er ist so süß und sanft", plauderte sie aus und fügte hinzu: "Er legt sich einfach neben [London] und küsst ihre Stirn. Sie lacht und lächelt viel. Es ist einfach großartig, sie zusammen aufwachsen zu sehen."

Dass die Hotelerbin in ihrer neuen Rolle als Mutter total aufgeht, beweist sie immer wieder. Erst im Juni machte das ehemalige It-Girl seiner Tochter eine zuckersüße Liebeserklärung. "London, ich habe mein ganzes Leben auf dich gewartet, mein wunderschönes kleines Mädchen", schrieb Paris auf Instagram und ergänzte: "Du bist meine Welt." Dazu teilte sie ein Video, in dem zu sehen ist, wie London in einem Kindersitz im Auto sitzt, während sich die Schauspielerin über ihren kleinen Schatz beugt. Dabei blicken sie sich in die Augen und der Wonneproppen streckt immer wieder die Hand nach seiner Mutter aus, um ihr Gesicht zu berühren.

Paris und ihr Liebster, der Autor Carter Reum, heirateten im November 2021. Im Januar 2023 gaben sie die Geburt ihres Sohnes Phoenix bekannt, im darauffolgenden November gab sie dann preis, dass Töchterchen London ihre Familie erweitert. Bereits in einem früheren Interview mit Us Weekly gestand die "Stars Are Blind"-Interpretin, dass es schon immer ihr Traum gewesen sei, Mutter zu werden und eine eigene Familie zu haben. "Es war die wunderbarste und unglaublichste Erfahrung meines Lebens", verriet sie damals und erklärte, dass sie sich darauf freue, ihren Kindern magische Erlebnisse und Abenteuer zu ermöglichen und ist begeistert von ihrer neuen Rolle als Mutter.

Instagram / parishilton London Hilton, Phoenix Hilton und ihre Mutter Paris Hilton

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Tochter London, Ehemann Carter Reum und Sohn Phoenix

