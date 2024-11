So viele Kilos hat schwangere Liz Kaeber bereits zugenommen

Liz Kaeber (32) ist momentan in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses. Die Influencerin nimmt ihre Fans auf Instagram auf ihrer Schwangerschaftsreise fleißig mit. Ein interessierter Fan fragt sich, wie viel Kilogramm Liz bereits zugenommen hat. "Ich habe mich vor der Schwangerschaft nie gewogen, da ich immer nur auf mein Körpergefühl gehört habe und mich mein Gewicht nie interessiert hat", meint sie im Rahmen einer Fragerunde. Dennoch will sie den interessierten Fan nicht in der Luft hängen lassen und fügt hinzu: "Ich habe mit 59 Kilogramm gestartet, und bei der letzten Messung waren es 65 Kilogramm." Bisher hat Liz also sechs Kilogramm an Körpergewicht zugelegt.

Mit ihren Fans kommt Liz schnell ins Plaudern und beantwortet prompt noch eine Frage zu ihrer Schwangerschaft. Ein Nutzer möchte wissen, ob die werdende Mama natürlich entbinden möchte. "Hätte man mich vor der Schwangerschaft gefragt, hätte ich wohl immer gemeint, dass ich mich für einen Kaiserschnitt entscheiden würde. Dieser Gedanke ist bei mir nun aber gar nicht mehr präsent, und ich lasse es auf mich zukommen", verrät sie. Dennoch lässt der Netz-Star durchblicken, dass ihr die natürliche Entbindung ein wenig Angst macht. Sie habe "unheimlich viel Respekt vor der Entscheidung, natürlich zu gebären."

Im August verkündete Liz überglücklich, dass sie endlich schwanger ist. Gemeinsam mit ihrem Partner Nick Maerker hegte die einstige Bachelorette-Kandidatin schon lange einen großen Kinderwunsch, der aufgrund ihrer Endometriose lange unerfüllt blieb. In einem rührenden Instagram-Post verkündete sie dann die Nachricht ihrer Schwangerschaft und schrieb dazu: "Unser kleiner Segen."

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber im Oktober 2024

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker, Ehepaar

