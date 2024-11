Wirklich 55? Gwen Stefani flasht mit ihrem Halloween-Kostüm

Gwen Stefani (55) hat Halloween auf besondere Weise gefeiert und ihre Fans mit einem zauberhaften Kostüm überrascht. Die Sängerin verkleidete sich als Schneewittchen und teilte auf Instagram ein entzückendes Video, in dem sie gemeinsam mit ihrem zehnjährigen Sohn Apollo den gruseligen Feiertag begeht. In dem Clip erscheint Gwen in einem blauen Mieder mit leuchtend gelbem Rock. Ihr Outfit komplettiert sie mit dem typischen roten Haarband und schwarzen Haaren, womit sie die Disney-Prinzessin perfekt verkörpert. "Fröhliches Halloween, meine kleinen Marigolds", schrieb sie zu dem Clip.

Die Fans der 55-Jährigen waren total begeistert von ihrem Kostüm – und vor allem auch von ihrem jugendlichen Aussehen. "Es ist, als würdest du nie älter werden, Gwen!", "Du bist ein wunderschönes Schneewittchen!" oder "Gwen, du siehst wunderschön aus! Ich liebe dein Kostüm!", lauteten nur einige der positiven Reaktionen in der Kommentarspalte. Ein weiterer User schloss sich an und schwärmte: "Du bist das heißeste Schneewittchen, das ich je gesehen habe."

Kürzlich sorgte Gwen auch bei ihrem Auftritt in der Castingshow The Voice für Aufsehen, als sie mit einem völlig neuen Look auftrat. Die Popikone wechselte von ihrer markanten platinblonden Mähne zu einem warmen Blondton mit Wellen und Pony. Fans bemerkten jedoch schnell, dass etwas an ihrem Aussehen über die Haarveränderung hinauszugehen schien – nämlich ihre glatte und pralle Gesichtskontur. Der plastische Chirurg Dr. Corey Maas stellte eine Vermutung an, worauf ihr jüngeres Aussehen zurückzuführen ist. "Ich würde nicht erwarten, dass [die Wangen und die Gesichtsmitte] bei jemandem in ihrem Alter so voll ist, also hat sie wahrscheinlich etwas Filler bekommen", erklärte der Spezialist gegenüber Daily Mail und fügte hinzu: "Ihre Kieferpartie deutet auch auf eine gewisse Arbeit hin. Eine 55-jährige Frau hat einfach keine solche Kieferpartie."

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani im Oktober 2024

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani, Sängerin

