Keine Lust auf Papas Namen: Malia Obama nutzt Pseudonym

Malia Obama (26) hat beschlossen, ihren Nachnamen für ihre Karriere in der Filmbranche abzulegen. Bei ihrem Regiedebüt mit dem Kurzfilm "The Heart", das beim Sundance Film Festival 2024 uraufgeführt wurde, nutzte sie lediglich ihren Vornamen und ihr mittleres Namenselement, um als "Malia Ann" in den Credits zu erscheinen. Ihr Vater, der ehemalige US-Präsident Barack Obama (63), äußerte sich dazu im Podcast "The Pivot" und berichtete von seiner Reaktion auf diese Entscheidung. Er habe zu seiner ältesten Tochter gesagt: "Du weißt schon, dass sie trotzdem wissen werden, wer du bist." Malia jedoch wolle, dass die Menschen ihren Film zum ersten Mal ohne die Verbindung zu ihrer Familie sehen. Unterstützung erhielt Malia dabei von Whoopi Goldberg (68), wie Page Six berichtet. Diese kritisierte Anfang des Jahres in ihrer Show "The View", dass Leute darüber reden, wie Malia sich nennen wolle. "Wenn sie sich Jeanette MacDonald nennen will, hat sie das Recht dazu! Wenn ich Whoopi Goldberg sein kann, kann sie sein, wer auch immer sie sein will!", so die Schauspielerin, die mit bürgerlichem Namen Caryn Elaine Johnson heißt.

Wie Barack in dem Podcast weiter erklärte, versuchen seine Töchter Malia und Sasha (23) bewusst, ihren berühmten Namen nicht zu nutzen, um Vorteile zu erlangen. "Die Herausforderung für uns besteht darin, ihnen überhaupt irgendwie zu helfen", sagte er. "Sie sind sehr empfindlich bei diesem Thema und wollen alles aus eigener Kraft erreichen." Er erzählte auch, dass er während seiner Präsidentschaft eine Vereinbarung mit der Presse getroffen habe, um seine Kinder vor öffentlicher Aufmerksamkeit zu schützen. "Ich sagte, sie können alles über mich berichten, aber lasst meine Kinder in Ruhe", erinnerte er sich. Dennoch passte Michelle Obama (60) die Kindererziehung an, während die Familie im Weißen Haus lebte.

Malia hat sich schon früh für Film und Fernsehen interessiert. Nach ihrem Abschluss an der Harvard University begann sie in der Unterhaltungsbranche zu arbeiten und sammelte Erfahrungen bei Projekten wie der Serie "Swarm" von Donald Glover (41). Ihr Debütfilm "The Heart" handelt von der intensiven Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem Sohn. Obwohl Malia aus einer der bekanntesten Familien der Welt stammt, möchte sie ihren eigenen Weg gehen und sich unabhängig von ihrem Nachnamen einen eigenen Namen machen. Trotz des Ruhmes und der öffentlichen Aufmerksamkeit, die mit dem Leben in der Öffentlichkeit einhergehen, bezeichnen Freunde und Unterstützer Malia und ihre Schwester Sasha als bodenständig und unabhängig. Ihr Vater ist sichtlich stolz auf sie und betont laut Just Jared immer wieder, wie erstaunlich sich seine Töchter entwickelt haben.

Getty Images Barack Obama und seine Tochter Malia

Getty Images Malia und Sasha Obama

