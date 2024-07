So beeinflusste das Weiße Haus Michelle Obamas Erziehung

Michelle Obama (60) verbrachte die zwei Amtszeiten ihres Mannes Barack Obama (62) im Weißen Haus. Dort lebten natürlich auch die beiden Töchter Sasha (23) und Malia (26). Als Präsidentenfamilie lagen damals alle Blicke auf den Obamas – und Michelle versuchte, ihren Töchtern so gut es geht, ein dickes Fell anzuerziehen. "Es wurden einige Grenzen gezogen. Ich musste sie dazu erziehen, selbstbewusste junge Menschen zu sein, insbesondere als Töchter eines ehemaligen Präsidenten", erklärte die frühere First Lady im Podcast "Moments That Make Us". Die Menschen seien schnell darin, Kindern mit berühmten Namen den Weg abzuschneiden, wenn sie sich nach Meinung der Öffentlichkeit nicht angemessen präsentieren, so Michelle.

Das Leben im Weißen Haus sei für ihre Mädchen zwar größtenteils schön gewesen, aber sie hätten immer unter Beobachtung gestanden, erinnert sich Michelle. "Sie werden beobachtet. Sie mussten lernen, mit der unerwünschten Aufmerksamkeit umzugehen, aber auf höfliche Weise. Sie mussten lernen, ihr eigenes Leben im Rampenlicht aufzubauen und sich nicht davon auffressen zu lassen", erklärt die 60-Jährige. Deshalb habe sie Sasha und Malia auch zur Unabhängigkeit erzogen, denn ihnen musste klar sein, dass das bequeme Leben in Washington, D.C. nicht für immer sei: "Ich habe sie mit dem Gedanken großgezogen: 'Ihr werdet nicht für immer hier und bei mir leben. Also muss ich euch bald euer Leben überlassen und es euch selbst in die Hand geben.'"

Kinder sind Malia und Sasha schon lange nicht mehr. Mittlerweile wohnen sie auch nicht mehr bei ihren Eltern, sondern gemeinsam in einer WG in Los Angeles. Dort bauen die beiden sich ein eigenes Leben mit Studium und Weiterbildung auf. Erst im Mai 2023 feierte Sasha den Abschluss an der University of Southern California. Dort hatte sie Soziologie studiert. Im Publikum bei der Abschlusszeremonie saßen natürlich auch Michelle und Barack zusammen mit Schwester Malia. Stolz begleiteten sie ihre Tochter bei diesem besonderen Moment.

Getty Images Barack, Michelle, Malia und Sasha Obama im Weißen Haus in Washington D.C. im Januar 2013

Pete Souza/The White House via Getty Images Barack Obama (zweiter v. r.), Michelle Obama (zweite v. l.), Malia (l.) und Sasha mit ihren Hunden

