Kim Kardashian erntet für dieses Accessoire heftige Kritik

Kim Kardashian (44) hat keine Angst vor modischen Experimenten. Bei der LACMA Art & Film Gala in Los Angeles präsentierte sich die Beauty am Samstag in einem hautengen weißen Kleid, zu dem sie eine riesige Kreuzkette trug. Die Antiquität gab einst Prinzessin Diana (✝36) bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung zum Besten und viele Modefans haben nun eine starke Meinung zu dem Tragen des Schmuckstücks. "Sie hat es in etwas Vulgäres verwandelt", ärgert sich ein User auf X. Ein anderer Beobachter sieht das ähnlich: "Wie kann sie es wagen, Dianas Kette zu tragen?" Manche Fans scheinen allerdings kein Problem mit dem Outfit zu haben. "Ein atemberaubender Look", heißt es in einem Kommentar.

Die berühmte Diamantkette befindet sich schon seit fast zwei Jahren im Besitz der Unternehmerin. Wie TMZ berichtete, ersteigerte Kim das gute Stück bei einer Auktion von Sotheby's. Das sogenannte "Attallah"-Kreuz wurde ursprünglich in den 1920er-Jahren hergestellt und besteht aus Amethysten im Quadratschliff, die von 5,25-Karat-Diamanten im Rundschliff umgeben sind. Für dieses Meisterwerk gab die Familienmutter damals über 180.000 Euro aus.

Die The Kardashians-Bekanntheit bedient sich nicht zum ersten Mal am Repertoire einer Modeikone. Bei der Met Gala 2022 erschien die Tochter von Kris Jenner (68) in dem Kleid, das Marilyn Monroe (✝36) einst getragen hatte, um dem damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy (✝46) ein Geburtstagsständchen zu singen. Auch damals hagelte es Kritik. Ein Künstler behauptete sogar gegenüber People, dass Kim die Robe beschädigt habe. "Ich kenne das Kleid und der Schaden ist unübersehbar", erläuterte Chad Michael Morrisette.

Getty Images König Charles und Prinzessin Diana im Februar 1982

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2022

