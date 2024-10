Gesundheitliche Gründe: DSDS-Recall ohne Rapperin Loredana

Loredana Zefi (29), die in diesem Jahr Teil der DSDS-Jury ist, musste im Recall ihren Platz freilassen. Die Rapperin konnte aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht an den Aufzeichnungen teilnehmen. Im Vorfeld der Show hatte sie bereits seit Wochen mit starken Zahnschmerzen zu kämpfen. "Irgendwann ging es dann nicht mehr mit den Tabletten", erklärte sie jetzt in einem Interview mit RTL. Bei einem Zahnarztbesuch stellte sich dann heraus, dass sie allergisch auf die Betäubung reagierte. Diese unglückliche Reaktion führte zu einem Allergieschock und löste in ihr sogar Panikattacken aus.

Die gesundheitlichen Strapazen, die sie in den Tagen vor dem DSDS-Recall durchmachte, waren für Loredana extrem belastend. Ihre Panikattacken verstärkten die ohnehin schon schwierige Situation. Doch die Rapperin sieht die Zeit bei DSDS dennoch positiv. Obwohl sie einige Tage pausieren musste, ist Loredana erleichtert: "Jetzt muss ich endlich keine Schmerzmittel mehr nehmen", erklärte sie. Bei der Zusammenarbeit mit der Jury um Dieter Bohlen (70) habe sie großen Spaß und lobte ihre Kollegen in den höchsten Tönen.

Abseits der Bühne ist Loredana, die in ihren Vierzigern keine Rapperin mehr sein möchte, nicht nur für ihre Musik, sondern auch für ihren offenen Umgang mit persönlichen Herausforderungen bekannt. Die enge Bindung zu ihren Jury-Mitgliedern gibt ihr Rückhalt. Bei verschiedenen Anlässen schwärmte sie von der "großartigen Chemie in der Jury". In der Vergangenheit hatte die Rapperin immer wieder über die Wichtigkeit von Gesundheit gesprochen und betont, wie entscheidend es ist, auf die Signale des eigenen Körpers zu hören.

RTL Die DSDS-Juroren Beatrice Egli, Loredana Zefi, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Getty Images Loredana, Rapperin

