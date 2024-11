Molly-Mae Hagues Tochter Bambi ist nach Trennung anhänglich

Die Influencerin und ehemalige Love Island-Teilnehmerin Molly-Mae Hague (25) hat enthüllt, dass sie nicht einmal duschen kann, ohne dass ihre 21 Monate alte Tochter Bambi nach ihr ruft und weint. In einem neuen Vlog diese Woche sprach Molly-Mae über die aktuellen Herausforderungen des Mutterseins und wie ihre Kleine derzeit extrem an ihr hängt. Bambi schreit und weint jedes Mal, wenn sie ihre Mutter nicht sehen kann, was den Alltag der jungen Mama erheblich erschwert.

In ihrem neuesten YouTube-Video erklärte Molly-Mae: "Bambi ist gerade in ihrer klammernden Phase, in der es Mama, Papa oder niemanden gibt." Sie äußerte auch Bedenken hinsichtlich ihres bevorstehenden Urlaubs in Dubai mit ihrer Tochter. "Ich bin gespannt, wie es im Urlaub wird. Wenn ich sie aus ihrer gewohnten Umgebung nehme, hat sie meistens keinen Spaß", sagte sie weiter. Sie erzählte von einem kürzlichen Besuch bei ihrer Mutter, der zu einem "kompletten Desaster" wurde, da Bambi drei Tage lang ständig weinte und extrem anhänglich war. Selbst einfache Dinge wie Duschen oder auf die Toilette gehen, wurden zur Herausforderung, da die Kleine immer in ihrer Nähe sein wollte.

Molly-Mae und ihr ehemaliger Partner Tommy Fury (25), Profi-Boxer und Bruder der Boxlegende Tyson Fury (36), lernten sich 2019 in der Reality-Show "Love Island" kennen und lieben. Seitdem waren sie unzertrennlich und begrüßten im Januar 2023 ihre gemeinsame Tochter Bambi. Im August 2024 gaben Molly-Mae und Tommy ihre Trennung bekannt. Die Influencerin teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben als frischgebackene Mutter in den sozialen Medien. Sie spricht offen über die Freuden und Herausforderungen, die das Elternsein mit sich bringt, und ihre Fans schätzen ihre ehrliche und authentische Art. Trotz ihres vollen Terminkalenders findet sie immer Zeit für ihre Familie.

