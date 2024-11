Daniela Büchner erinnert an verstorbenen Vater ihrer Kinder

Der November ist für Daniela Büchner (46) kein einfacher Monat. Wie die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story erzählt, hält der dunkle Herbstmonat nicht besonders viele fröhliche Erinnerungen für sie bereit – nur der Geburtstag ihrer Tochter Jada (19) spendet ihr etwas Freude. Dass sie den November eher mit negativen Dingen in Verbindung bringt, hat auch einen Grund. "Heute vor genau 15 Jahren ist der Vater meiner ersten drei Kinder verstorben", erinnert sie sich und erklärt: "Das passierte einfach so und sehr plötzlich. Mit nur 34 Jahren." Dieses traumatische Erlebnis beschäftigt sie immer noch.

Allerdings stellt sie auch einige Dinge richtig. "Es wird immer geschrieben, ich sei zweifache Witwe. Das ist nicht richtig", betont Daniela. Sie fügt hinzu: "Wir waren bereits geschieden, aber wir waren trotzdem sehr tief miteinander verbunden. Wir hatten drei Kinder zusammen und kannten uns, seitdem wir 15 Jahre alt waren." Der Tod des Vaters ihrer Kinder war für sie sehr lange nur schwer zu verarbeiten, besonders da Dani und der Verstorbene fast täglich Kontakt gehabt hatten und sie sich kurz vor seinem Tod auch noch gesehen hatten. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum der November ein so trüber Monat für die mehrfache Mama ist. In zwei Wochen ist außerdem auch Jens (✝49)' Todestag, mit dem Dani bis zu seinem Tod verheiratet war.

Jens starb 2018 an den Folgen von Lungenkrebs. Zusammen mit dem Schlagerstar hat Dani zwei Jahre vor seinem Tod Zwillinge bekommen und für die beiden Sprösslinge will sie die Erinnerungen an den Musiker auch lebendig halten. Dennoch verriet sie erst kürzlich gegenüber RTL, dass sie sich gerne als eigenständige Person etablieren würde – und nicht nur als "Witwe von Jens". Sie hat in den vergangenen Jahren immerhin hart gearbeitet, wie sie betonte. "Ich sorge dafür, dass es meiner Familie gut geht. Wenn man mich verfolgt, sieht man, ich arbeite. Ich versuche, das Beste herauszuholen", meinte sie.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihrem Nachwuchs an Weihnachten

Action press / Hauter, Katrin Daniela und Jens Büchner im Oktober 2018