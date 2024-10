Daniela Büchner will ihr altes Image als "Frau von" ablegen

Daniela Büchner (46) zeigt, was in ihr steckt. Die Reality-TV-Bekanntheit hat seit dem Tod ihres Mannes Jens Büchner (✝49) in den vergangenen Jahren sowohl äußerlich als auch innerlich eine große Wandlung durchgemacht. Dennoch sehen sie viele immer nur als die Witwe von Jens. Das lässt sie nicht kalt. "Ich glaube, ich habe gezeigt in den letzten Jahren, dass ich mich ändern kann", führt Danni in einem Interview mit RTL aus. Sie arbeite täglich an sich und betont: "Ich sorge dafür, dass es meiner Familie gut geht. Wenn man mich verfolgt, sieht man, ich arbeite. Ich versuche, das Beste rauszuholen."

Trotz ihrer Bemühungen fühlt sich Danni oft unterschätzt und möchte nicht mehr nur als "die Frau oder Witwe von" gesehen werden. "Die Leute denken einfach: 'Ach, die Danni Büchner, die kann nichts'", verrät sie weiter. Doch sie lässt sich davon nicht entmutigen und hat klare Ziele für die Zukunft. "Ich habe es bis jetzt geschafft. Ich gehe ins sechste Jahr, wohne alleine auf Mallorca", betont sie stolz. Für die nächsten Jahre hat sie sich vorgenommen, hart zu arbeiten, um sich und ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. "Ich habe mir geschworen, wenn ich 50 bin, habe ich es vielleicht geschafft, mir eine kleine erste Einzimmerimmobilie zu leisten, für meine Kinder – und wenn es nur so eine ganz kleine ist", erklärt sie.

Auch in Sachen Liebe ist Danni offen für Neues und schließt eine erneute Hochzeit nicht aus. "Vielleicht bin ich in vier Jahren so happy, dass ich sage, ich mache es noch ein drittes Mal: Ich heirate noch mal!", meint sie mit einem Lächeln. In den vergangenen Jahren hat sich Danni schon ein Standbein als Realitystar und Influencerin aufgebaut. Sie war bereits in Shows wie Das große Promi-Büßen oder dem Dschungelcamp.

Daniela und Jens Büchner im Oktober 2018

Danni Büchner im September 2024

