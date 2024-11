Hollywood-Aufgebot in Berlin: Lucy Liu bezaubert mit Look

Sie war der absolute Hingucker! Lucy Liu (55) sorgte bei der Premiere ihres neuen Films "Red One - Alarmstufe Weihnachten" in Berlin für Furore. Am Sonntag strahlte die Schauspielerin auf dem roten Teppich in einem ziemlich ausgefallenen Kleid. Dieses bestach vor allem durch sein florales Design auf der Brust und mit einem schimmernden Panel. Mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen verzauberte sie nicht nur die Fotografen, sondern auch die anwesenden Fans. Doch die "3 Engel für Charlie"-Darstellerin war nicht die Einzige, die ihre Anhänger um den Verstand brachte...

Mit von der Partie waren nämlich auch Dwayne "The Rock" Johnson (52), Chris Evans (43), Kiernan Shipka (24), Bonnie Hunt (63), Kristofer Hivju (45) mit Ehefrau Gry und J.K. Simmons (69), der von seiner Frau Michelle Schumacher und Tochter Olivia begleitet wurde. Der Regisseur des Films, Jake Kasdan (50), ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, an diesem glamourösen Abend teilzunehmen. "Red One" ist ein festlicher Actionfilm, in dem der Weihnachtsmann entführt wird. Dwayne spielt den Sicherheitschef vom Nordpol, der gemeinsam mit einem berüchtigten Kopfgeldjäger, verkörpert von Chris, diesen weihnachtlichen Notfall lösen muss.

Lucy Liu ist seit Jahren eine feste Größe in Hollywood, nicht nur wegen ihrer Schauspielkarriere, sondern auch für ihren markanten Stil und ihre eleganten Auftritte auf dem roten Teppich. Die in Queens geborene Schauspielerin hat einen beeindruckenden Katalog an Rollen aufgebaut, darunter ikonische Filme und TV-Serien wie "Elementary". Abseits der Kamera setzt sich Lucy aktiv für soziale Themen ein und engagiert sich für wohltätige Zwecke. Der Abend in Berlin war jedoch nicht nur ein beruflicher Höhepunkt, sondern auch eine seltene Gelegenheit für Fans, die berühmte Schauspielerin live zu erleben, da sie sich normalerweise von der Öffentlichkeit fernhält.

Getty Images Der Cast von "Red One - Alarmstufe Weihnachten!", November 2024

Getty Images Lucy Liu, Schauspielerin

