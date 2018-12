Lucy Liu (50) sieht einfach immer atemberaubend aus! Erst kürzlich vollzog die Hollywood-Schauspielerin einen auffälligen Look-Wechsel. Sie trennte sich von ihrer schwarzen Wallemähne und ließ sich die Haare blond färben. Ob diese drastische Typveränderung mit ihrem runden Geburtstag zu tun hatte? Der "Drei Engel für Charlie"-Star feiert am 2. Dezember seinen 50. Ehrentag. Ihr Alter sieht man Lucy aber gar nicht an.

Mit ihrem Körper gehe die "Elementary"-Darstellerin besonders gut um, wie sie schon vor vier Jahren gegenüber The Future of Personal Health verriet. Ihr Beauty-Geheimnis sei im Grunde ganz einfach: "Was du isst, wird sich im Endeffekt auch auf dein Äußeres auswirken. Trink viel Wasser, iss viel frisches Obst und Gemüse und meditiere." Diese einfachen Tipps könne schließlich fast jeder in seinem Leben anwenden.

Seit 2015 zelebriert Lucy ihre Geburtstage auch nicht mehr alleine. Damals kam ihr Sohnemann Rockwell Lloyd auf die Welt. Ihren Spross ließ die Single-Mom von einer Leihmutter austragen. Wie gefällt euch Lucys blonder Schopf? Stimmt in der Umfrage ab!

Jemal Countess/Getty Images for The American Theatre Wing Lucy Liu bei den Obie Awards, 2018

Anzeige

Getty Images Lucy Liu, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / lucyliu Rockwell Lloyd, Sohn von Lucy Liu

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de