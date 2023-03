Erstes Kind mit 46 bekommen: Lucy Liu "hatte keinen Plan"

Wie steht Lucy Liu (54) dazu, so spät Mutter geworden zu sein? Die Drei Engel für Charlie-Darstellerin durfte 2015 ihren ersten Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. Ihr Sohn Rockwell Lloyd (7) erblickte mithilfe einer Leihmutter das Licht der Welt. Lucy war damals 46 Jahre alt – heute ist sie über 50 und ihr Sohn gerade einmal sieben. Hatte sie schon länger Nachwuchs geplant?

"Ich hatte keinen Plan. [...] Ich habe nicht viel darüber nachgedacht. Ich habe nicht viel recherchiert, ich habe einfach den Abzug gedrückt", erzählte die Schauspielerin über ihre Entscheidung, so spät Mutter zu werden, in einem Interview mit The Cut. Wenn sie zu viel über etwas nachdenke, setze sie die Sache nicht in die Tat um: "Es ist besser für mich, etwas zu fühlen und es einfach zu tun. Viele Leute lesen Bücher über Kindererziehung. Ich habe das alles nicht getan. Ich habe mir gesagt: 'Wenn das Kind da ist, werde ich es einfach herausfinden.'"

In einem früheren Interview mit People hatte Lucy bereits verraten, warum sie sich damals für eine Leihmutterschaft entschieden hatte. "Es schien mir einfach die richtige Option zu sein, weil ich arbeitete und nicht wusste, wann ich aufhören konnte", erklärte die gebürtige New Yorkerin.

