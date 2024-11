Lucy Lius Sohn Rockwell ist für sie der größte Lebenslehrer

Lucy Liu (55) hat offen über ihre Erfahrungen als Mutter gesprochen und ihren Sohn Rockwell als ihren "größten Lehrer" bezeichnet. In einem Interview in der Today-Show am 14. November erzählte die Schauspielerin im Gespräch mit Hoda Kotb und Jenna Bush Hager (42) von den Lektionen, die sie durch ihren achtjährigen Sohn bereits gelernt hat. "Mein Sohn ist wirklich mein Lehrer. Er ist mein größter Lehrmeister und ich bin seine Schülerin", sagte Lucy. Dabei betonte sie, wie sehr das Muttersein ihre Perspektive verändert hat.

Lucy erklärte, dass Eltern die Fähigkeit haben müssen, auch in stressigen Zeiten die Ruhe zu bewahren. "Wenn man ein Kind oder eine Familie hat, muss man die Art und Weise, wie man denkt, fühlt und reagiert, ändern", sagte sie. Sie sprach darüber, wie Kinder Situationen auslösen oder Emotionen hervorrufen können, die einen überfordern, und wie wichtig es ist, angemessen darauf zu reagieren. Selbst wenn man in einem Moment nicht optimal reagiert, besteht laut Lucy immer die Möglichkeit, es wieder gutzumachen und daraus zu lernen: "Man kann dann sagen: 'Ich kann es besser machen', und das ist enorm wichtig, weil wir dann lernen, uns selbst zu verzeihen", erklärte sie weiter.

Lucy bekam Rockwell im Jahr 2015 durch eine Leihmutter. Bevor sie sich entschied, Mutter zu werden, hatte sie diesen Gedanken nicht ernsthaft in Betracht gezogen. Erst als jemand ihre fürsorgliche Art lobte und ihr sagte: "Du wärst eine großartige Mutter", begann sie darüber nachzudenken. "Es hat bei mir etwas ausgelöst und ich habe mich selbst in einem anderen Licht gesehen", gestand sie. Das brachte sie dazu, sich das Muttersein vorstellen zu können. "Ich erkannte, dass es beim Muttersein darum geht, präsent zu sein. Also beschloss ich, diesen Weg einzuschlagen", sagte Lucy.

Lucy Liu bei der Premiere von "Red One - Alarmstufe Weihnachten!" in Berlin, November 2024

Lucy Liu, Schauspielerin

