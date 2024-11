Kajol verlor am Set von "Kuch Kuch Hota Hai" ihr Gedächtnis

Der Bollywood-Klassiker "Kuch Kuch Hota Hai" mit den Stars Kajol (50) und Shah Rukh Khan (59) erschien im Jahr 1998 und wurde direkt ein riesiger Erfolg. Die Dreharbeiten des Hits bargen allerdings die eine oder andere Herausforderung – vor allem für die quirlige Hauptdarstellerin. So kam es, dass Kajol bei einer Szene des Liedes "Yeh Ladka Hai Deewana" völlig unerwartet das Gleichgewicht auf dem Fahrrad verlor und auf ihr Gesicht stürzte. In einem Making-of-Video auf YouTube beschreibt sie schmunzelnd diesen Moment: "Ich weiß nicht, wie lange ich danach ohnmächtig war. Dadurch, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, ist es aber für mich der unvergesslichste Augenblick des Drehs."

Wie der gefeierte Regisseur des Werks, Karan Johar, erläutert, weinte sie nach dem Unfall wohl einige Tage lang in ihrem Zimmer auf Mauritius. An die Geschehnisse erinnern konnte sie sich am Anfang wohl nicht – lediglich ihr damaliger Freund und heutiger Ehemann Ajay Devgn ist ihr noch im Gedächtnis geblieben. Zum Glück konnte sie schließlich die ambitionierten Dreharbeiten fortsetzen und an der Seite ihres erfolgreichen Kollegen und Freundes Shah Rukh auf der Leinwand glänzen.

Da Kajol nicht nur die Dramatik hinter der Kamera, sondern auch davor liebt, ist sie überall für ihr authentisches und ergreifendes Schauspiel bekannt. Ihre herzergreifenden Filme würde sie gerne auch ihren Kindern Nysa und Yug zeigen – diese weigern sich allerdings vehement! In einem Interview mit News18 verriet die Inderin den überraschenden Grund dafür: "Meine Kinder [...] denken, dass, wenn ich in einem Film weine, ich tatsächlich traurig bin." Ihre geliebte Mama so zu sehen, können ihre Sprösslinge einfach nicht ertragen, so die 50-Jährige.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan und Kajol

Anzeige Anzeige

Getty Images Kajol und Ajay Devgn, März 2017

Anzeige Anzeige

Könnt ihr nachvollziehen, dass Kajol nach dem Unfall einige Tage zur Beruhigung brauchte? Ja, sie hat schließlich ihr Gedächtnis verloren! Na ja, ich denke, sie überdramatisierte das alles ein bisschen. Ergebnis anzeigen