"Großartig": Marianne Rosenberg schwärmt von ihrem Enkel!

Marianne Rosenberg (69) gibt private Einblicke. Vor wenigen Jahren wurde die Schlagersängerin erstmals Oma. Während des RTL-Kreuzverhörs "Ein Promi ein Joker" plaudert die "Er gehört zu mir"-Interpretin nun Details über ihre Rolle als Großmutter aus. "Ich empfinde das Omasein als großartig!", schwärmt die Musikerin und erklärt: "Weil ich diesen neuen kleinen Menschen total liebe. Weil ich mit seinen Augen sehen kann, was ich vor vielen Jahren selbst gesehen habe."

Mariannes Enkel kam im Frühjahr 2020 zur Welt. Damals war ihr Sohn Max Rosenberg 28 Jahre alt. Dass er sie zur Oma machte, kam für die 69-Jährige eher überraschend. In einem früheren Gala-Interview äußerte sich die Songwriterin: "Ich hatte gar nicht gedacht, dass es so früh ein Enkelkind geben würde, da hatte mir mein Sohn keine Hoffnungen gemacht!" Dennoch sei sie überglücklich über ihren Enkel. Die einstige DSDS-Jurorin merkte an: "Man merkte, wie ehrfürchtig man wieder vor so einem winzigen Leben ist. Ich bin eine stolze Oma!"

Ihr Sohn Max stammt aus Mariannes langjähriger Beziehung mit Michael Klöckner. Mit ihm ist sie bereits seit über drei Jahrzehnten zusammen. Zu einer Heirat kam es aber nie. In einem früheren Interview mit Bunte gab die gebürtige Berlinerin den Grund für diese Entscheidung an: "Eine Ehe hat auch viele Nachteile für eine freie Seele wie mich, denn ich mag keinen Ehering tragen oder mich gebunden fühlen. Die Menschen glauben mit so einem Ring, dass der andere ihnen gehört."

Marianne Rosenberg, Schlagersängerin

Marianne Rosenberg bei "Die Schlagernacht des Jahres" 2018

