"Ich war naiv": Marianne Rosenberg bereut DSDS-Teilnahme

An der Seite von Dieter Bohlen (70) saß Marianne Rosenberg (69) im Jahr 2014 in der DSDS-Jury. Zu Gast bei "Inas Nacht" schaut die Schlagersängerin nun sehr kritisch auf ihre Teilnahme zurück. Eigentlich habe die Musikerin bei der Castingshow gar nicht erst mitmachen wollen, da die Sendung für sie eine "Menschenverwertungsmaschine" sei. Hat Dieter etwa ihre Meinung ändern können? "Bohlen hat mich gar nicht reingequatscht, RTL hat mich bestochen", berichtet die Songwriterin im Gespräch mit Ina Müller (58). Der Sender hätte ihr damals viel Geld geboten und ihr zudem versichert, das Format zu ändern.

Dem Versprechen der Produzenten habe Marianne Gauben geschenkt. Heute ist sich die Schlagersängerin sicher: Das war sehr leichtgläubig von ihr. "Naiv, wie ich bin, habe ich mich hineingesteigert und habe mich wirklich um diese Talente bemüht und gekümmert und ich fand auch, dass junge Leute dabei waren, die wirklich was konnten", erinnert sich die "Lieder der Nacht"-Interpretin an ihre Zeit bei "DSDS". "Darum geht es in der Sendung am Ende doch gar nicht", wirft Gastgeberin Ina provokativ ein. Marianne stimmt ihr zu: "Das habe ich auch erst dann gemerkt. Ich war naiv."

Mit Dieters Castingshow will Marianne offenbar nichts mehr zutun haben. Das heißt jedoch nicht, dass sie den TV-Sendungen komplett abgeschworen hat. Erst im vergangenen Jahr nahm die Musikerin an dem Format The Masked Singer teil. Verkleidet als Pilz performte der Schlagerstar unter anderem Hip-Hop-Songs von Lil Nas X und Jack Harlow (26) und verblüffte damit die Fans. Trotzdem musste die 69-Jährige bereits in Folge vier die Show verlassen.

Getty Images Marianne Rosenberg, Mieze Katz, Kay One, Dieter Bohlen und Thomas Gottschalk

ProSieben / Willi Weber Marianne Rosenberg bei "The Masked Singer"

