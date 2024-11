Teddi Mellencamps Ex teilt nach Trennung kryptische Worte

Teddi Mellencamp Arroyave (43) hat überraschend die Scheidung von ihrem Ehemann Edwin Arroyave angekündigt. Der Real Housewives of Beverly Hills-Star gab am Samstag bekannt, dass sie nach 13 Jahren Ehe diesen Schritt aus tiefster Überzeugung und im Interesse ihrer Kinder geht. Nur wenige Stunden nach dieser Ankündigung teilt Edwin in seiner Instagram-Story nachdenkliche Worte: Er teilt Zitate über "gesunde Gewohnheiten" und wie diese helfen können, durch "dunkle Tage" zu kommen. Einer seiner Posts zeigt seinen Schlafrhythmus, während ein weiteres Bild ihn in einem Yogastudio abbildet.

Die Trennung scheint von außen betrachtet plötzlich zu kommen, denn erst vor einer Woche hatte Edwin seiner Frau im Netz eine herzerwärmende Botschaft gewidmet. In einem Beitrag vom 25. Oktober lobte Edwin Teddi für ihren transparenten Umgang mit ihrer Melanomerkrankung und ihre Bemühungen, Bewusstsein im Rahmen einer Gala für die Melanoma Research Foundation zu schaffen. Dabei teilte er Fotos und Videos des Paares von dieser Veranstaltung und verwies stolz auf Teddis Engagement, für das sie bereits Anerkennung gefunden hat.

Vor wenigen Tagen verkündete die Reality-TV-Bekanntheit auf ihrem Instagram-Profil, dass sie sich nach 13 gemeinsamen Jahren von Edwin scheiden lassen will. "Nach reiflicher Überlegung habe ich die schwierige Entscheidung getroffen, die Scheidung einzureichen", schrieb sie ehrlich und fügte hinzu: "Meine Priorität sind meine Kinder und die Sicherstellung, dass ihre Privatsphäre und ihr Wohlergehen während dieses neuen Kapitels gewahrt bleiben."

Getty Images Edwin Arroyave, 2022

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp, Reality-TV-Darstellerin

