Chryssanthi Kavazi zieht mit Tom und den Kids aufs Land

Chryssanthi Kavazi (35) und Tom Beck (46) begrüßten im April dieses Jahres ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt. Bisher lebt die Familie in Berlin, doch dem Großstadttrubel wollen sie schon bald den Rücken kehren: Die Schauspieler und ihre Kids ziehen aufs Land. "Die Idee kam während Corona und durch die Geburt unseres ersten Kindes. Wir wohnen zwar in einer ruhigen Ecke Berlins, aber wenn die Kinder älter werden, will man auch mal die Tür öffnen können und sie im Garten spielen lassen", erklärt die GZSZ-Berühmtheit im Interview mit Bunte. Ihren Kindern wollen sie somit eine gleichermaßen "geborgene Kindheit" ermöglichen, wie sie sie früher selbst hatten.

Die Suche nach einem perfekten Zuhause auf dem Land war lang, verrät Chryssanthi. Doch als sie dann endlich etwas Vorstellbares gefunden hatten, "war es Liebe auf den ersten Blick". "Man hat das Gefühl, mitten in der Natur zu sein, aber gleichzeitig brauchen wir nur 15 Minuten in die Stadt", freut sich die Schauspielerin. Seither stecken sie und Tom voll und ganz im Hausbaustress. "Ganz ehrlich: Eine Hochzeit zu planen und Kinder zu kriegen, war im Vergleich dazu ein Kinderspiel. Es ist eine Herausforderung", gibt Chryssanthi ehrlich zu und betont: "Aber wir werden das meistern. Das Gute ist, dass wir uns immer einig sind und den gleichen Geschmack haben."

Nicht nur der Wohnort der 35-Jährigen ändert sich durch ihren Nachwuchs. Spätestens mit der Geburt ihres zweiten Sprosses scheint das Leben der TV-Bekanntheit mehr oder weniger vollkommen anders. "Früher fand ich den Spruch 'Ein Kind ist kein Kind' bescheuert, aber im Nachhinein stimmt es. Zwei Kinder halten dich immer auf Trab und nehmen dich komplett ein", erklärte Chryssanthi Bunte. Die zwei stellen ihr Leben vollends auf den Kopf, doch trotzdem scheint sie in ihrer Situation glücklich zu sein: "Trotzdem ist es ein wunderschönes Gefühl und ich würde es nie eintauschen wollen."

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi und ihre Tochter im Mai 2024

