Das sind Shah Rukh Khans Regeln für Dates von Tochter Suhana

Der gefeierte Bollywoodstar Shah Rukh Khan (59) ist abseits des Rampenlichts ein absoluter Familienmensch. Mit seiner Frau Gauri ist er seit über 30 Jahren verheiratet und bekam die gemeinsamen Kinder Suhana (24), Aryan (26) und AbRam. Seine Tochter ist eine begehrte junge Frau, die zahlreiche Verehrer hat. In einem Interview mit Femina Magazine gab Shah Rukh jedoch klar zu verstehen, dass es ihr Zukünftiger mit ihm als Schwiegervater nicht leicht haben wird: Die interessierten Männer sollten nämlich genau sieben Dating-Regeln befolgen, um Suhana auszuführen.

Selbstverständlich verriet der Schauspieler auch, was er sich konkret wünscht. Er listete folgende Punkte mehr oder weniger ernsthaft auf: "Erstens: Finde einen Job. Zweitens: Verstehe, dass ich dich nicht mag. Drittens: Ich bin überall. Viertens: Nimm dir einen Anwalt. Fünftens: Sie ist meine Prinzessin, nicht deine Eroberung. Sechstens: Es macht mir nichts aus, wieder in den Knast zu gehen. Siebtens: Was immer du ihr antust, werde ich dir antun." Es ist also offensichtlich, dass der künftige Schwiegersohn von King Khan sich seinen Platz in der berühmten Familie dann wahrhaftig verdient haben muss.

Der liebevoll genannte König von Bollywood hat nicht nur bei den Dates seiner Tochter knallharte Regeln, sondern auch mit sich selbst ist er streng – was sich zuletzt mehr als auszahlte! Der disziplinierte Darsteller kehrte 2023 nämlich nach einer vierjährigen Auszeit auf die große Leinwand zurück. Sein spektakuläres Comeback feierte er gleich mit drei neuen Kinofilmen, die allesamt zu absoluten Kassenschlagern wurden. Laut IMDb erzielte der Inder alleine im vergangenen Jahr mit den Neuerscheinungen beeindruckende Gesamteinnahmen von weltweit rund 300 Millionen, wodurch diese Blockbuster die erfolgreichsten Filme seiner gesamten Karriere darstellen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan mit seiner Frau Gauri Khan und Tochter Suhana Khan, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan, Januar 2015

Anzeige Anzeige