Es ist ein...: Katharina Eisenblut verkündet Babygeschlecht

Katharina Eisenblut (30) und ihr Freund Dominic Höppner sind derzeit in freudiger Erwartung ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses. Voller Freude dürfen sie ihrer Community im Netz nun auch endlich ein süßes Detail verraten: Sie bekommen ein Mädchen. "Wir erwarten ein kleines Mädchen! Die Freude ist unbeschreiblich, und wir können es kaum erwarten, sie in unseren Armen zu halten", verkünden sie in einem gemeinsamen Video auf Instagram.

Anders als zuvor geplant ist in dem Video jedoch nicht die Gender Reveal Party zu sehen, sondern nur die beiden werdenden Eltern, die in die Kamera sprechen. "Unsere Genderparty war ein Moment voller Vorfreude und Spannung, den wir mit all unseren Liebsten teilen wollten. Doch ausgerechnet in dem Moment, als das Geschlecht unseres kleinen Wunders verkündet wurde, fiel die Kamera aus", beschreibt die Influencerin die eher unspektakuläre Verkündung. Doch der immensen Freude scheint das keinen Abbruch zu tun – ganz im Gegenteil. "Manchmal sind es die unperfekten Momente, die das Leben so besonders machen", erklärt Katharina optimistisch.

Wie Katharina vor Kurzem im Promiflash-Interview verriet, habe das Geschlecht ihres noch ungeborenen Babys zwar keine Priorität, trotz dessen äußerte sie eine Präferenz: "Es wäre einfach unglaublich, ein kleines Mädchen in unseren Armen zu halten. Die Vorstellung, vielleicht eine kleine Maus zu bekommen, ist wirklich etwas, das mein Herz höherschlagen lässt." Dass sich dieser Wunsch nun bewahrheitet und sie ihrem zweijährigen Sohn aus ihrer früheren Beziehung zu Niko Kronenbitter nun eine kleine Schwester schenken wird, erfreut die einstige DSDS-Kandidatin sicherlich besonders.

Anzeige Anzeige

Instagram / keepitlikedomi Dominic Höppner und Katharina Eisenblut, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Sohn

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige